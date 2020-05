¿Se te acabaron los huevos? 5 recetas de desayunos baratos con ingredientes básicos de la despensa

Dale un giro a tus recetas de desayunos creando ricos y saludables platillos, aprovechando al máximo los ingredientes que tienes en la despensa

Sin lugar a dudas los huevos son el ingrediente estrella de suculentos desayunos, sin embargo en muchas ocasiones nos damos cuenta que no hay huevos en casa. Para esos días en los que no sabes qué desayunar, no cuentas con muchos ingredientes y tiempo, te presentamos originales, deliciosas y saludables recetas.

La genialidad de estás alternativas de desayunos es que se trata de comidas completas, llenas de nutrientes entre los que se destaca su contenido en antioxidantes, vitaminas, minerales, proteínas y fibra. También entre sus grandes bondades se encuentra su fácil elaboración con el uso de productos de despensa que seguramente tienes en casa y son muy económicos, una grandiosa opción para ahorrar durante los días de confinamiento.

5 ideas de desayunos baratos y con ingredientes de despensa:

1. Pudín de chía

Integrar semillas de chía en el desayuno es una increíble manera de iniciar el día con energía de alto nivel, son un alimento de lo más saludable y completo. Son valoradas por ser una gran fuente de vitaminas y minerales, son las reinas del Omega 3, brindan beneficios para bajar de peso y son un gran aliado para regular el tránsito intestinal. Es una confortable manera de iniciar el día, ya que puedes comerlo tibio y agregar los ingredientes que tengas a la mano en casa como tu leche vegetal favorita, otras semillas, frutos secos, fruta y miel.

2. Sándwich vegetariano

Una rápida alternativa que resolverá cualquier imprevisto es preparar un sándwich con el pan que tengas en casa, utiliza algún queso fresco como el de cabra y agrega los vegetales que tengas disponibles. Es saludable, delicioso y de lo más versátil.

3. Avena con puré de manzana

Probablemente la avena sea de los cereales más básicos y nutritivos que existen, gracias a sus cualidades nutricionales es el producto perfecto para desayunar y llenarnos de bienestar. Se le atribuye un alto contenido en proteínas, fibra y antioxidantes que la llenan de cualidades terapéuticas. A la vez es un ingrediente de lo más económico y versátil, la puedes preparar con la fruta que tengas a la mano como es el caso de esta fácil receta que incluye puré de manzana, algo de yogurt y algunos frutos secos.

4. Pancakes veganos

Los pancakes o hotcakes son uno de los desayunos favoritos de muchos, sobretodo para aquellos que aman los sabores dulces. Normalmente estamos acostumbrados a prepararlos utilizando huevo y con harinas comerciales, sin embargo hacer la masa casera y con ingredientes saludables es sumamente sencillo. Esta receta vegana vale la pena, ya que se elabora con productos que sin duda tienes en casa: plátanos maduros, copos de avena, harina, leche vegetal, canela y vainilla.

5. Molletes mexicanos

Los molletes son un clásico desayuno tradicional de México que es popular por su sencilla elaboración, se preparan literal en 10 minutos y el resultado es delicioso. En su versión original tienen la peculiaridad de utilizar una variante de pan mexicano llamada bolillo, aunque por supuesto la recomendación es que aproveches el pan que tengas disponible en casa; lo único que tendrás que hacer es untar los panes con frijoles refritos, agregar queso rallado y los ingredientes que se te antojen en la parte superior y hornearlos hasta que se gratine el queso. Se acompañan de una salsa llamada “pico de gallo” que se prepara con tomate, cebolla y chile finamente picados ¡Son deliciosos y de lo más económicos!