Cuauhtémoc Blanco ya ni le habla al exjugador del América que lo llevó a la política

Moctezuma Serrato declaró que lo convenció de competir por la alcaldía de Cuernavaca

El exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, dio un giro inesperado a su vida tras retirarse del balompié pues inició su carrera en la política en el año 2015.

Hoy en día, es el flamante gobernador del estado de Morelos y antes fue alcalde de la ciudad de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata, todo esto por la influencia de uno de sus amigos Moctezuma Serrato, quien fue jugador del América, Pumas, San Luis, entre otros.

Cinco años después, Serrato aseguró para el diario Récord que su partido político quería lanzarlo a él como candidato a la presidencia de Cuernavaca, sin embargo, decidió convencer a ‘Cuau’ de entrar a la política, ya que con su popularidad, ganarían la elección.

“Me querían a mí de presidente municipal de Cuernavaca, yo tenía un programa deportivo en el estado, pero al partido político le dije que le tenía un mejor plan, contacté a Cuauhtémoc, dudó, me costó trabajo convencerlo, y al final se dio y hasta dónde ha llegado…Era yo el que iba para eso, yo puse a Cuauhtémoc. Por tonto tal vez no lo tomé, yo sabía que él por ser un ídolo y la gente harta de los políticos, yo sabía que con el ídolo nacional íbamos a ganar aunque fuera un partido muy chiquito”, comentó el exfutbolista.

Aunque Moctezuma fue el director del Instituto del Deporte de Cuernavaca en la gestión de Blanco, la relación entre los dos personajes se ha ido diluyendo; el exfutbolista comentó que trabaja en distintas labores sociales y ha pedido audiencias con el gobernador de Cuernavaca, sin embargo, no lo ha recibido y su equipo de trabajo no le da respuestas.

“No hablamos. Siendo honestos, lo he visto en algún evento y nada más. Le pedí una cita y me la ha atrasado, hasta he hablado con su gente, les pregunté qué pasa y que no pasa nada, pero la vida da vueltas. Yo lo traje y ahora estoy esperando audiencia. Entiendo que el gobernador esté ocupado, pero no entiendo, y no quiero nada regalado, pero que no jueguen con uno”, expresó.

Moctezuma Serrato tuvo un breve paso por las Águilas donde logró y fue parte del plantel campeón en el Verano de 2002.