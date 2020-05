El extraño caso de los médicos rusos que caen por las ventanas de hospitales

Tres médicos rusos han caído misteriosamente de las ventanas de hospitales en las dos últimas semanas: dos han muerto, el tercero están en UCI

Al menos tres médicos rusos se han caído de las ventanas de hospitales en las últimas dos semanas, llamando la atención sobre la enorme presión sobre el sistema de salud y los trabajadores sanitarios de Rusia, en medio de la propagación del coronavirus, reportan varios medios de Estados Unidos.

Dos de los médicos murieron y uno está en estado crítico como resultado de los incidentes, cuyas circunstancias siguen siendo misteriosas.

Aleksander Shulepov, de 37 años, médico de emergencias en la región suroeste de Vorónezh, se cayó del segundo piso de un hospital donde trabajaba y además, estaba siendo tratado por una infección por COVID-19. Se fracturó el cráneo y se rompió varias costillas en el otoño, pero sobrevivió, según informes de noticias locales.

La caída de Shulepov en la noche del 1 de mayo se produjo aproximadamente una semana después de que se quejó en un video publicado en las redes sociales porque él y un colega paramédico fueron obligados a seguir trabajando incluso después de dar positivo por el coronavirus.

Otros dos médicos murieron tras las caídas

En las últimas semanas, otros dos médicos rusos se cayeron por las ventanas y murieron por sus heridas.

El 24 de abril, Natalya Lebedeva, jefa de servicios médicos de emergencia que trabajaba en una ciudad cerca de Moscú, murió después de caerse de una ventana en un piso alto.

Lebedeva había sido hospitalizada con sospecha de COVID-19. En un comunicado, el hospital dijo que la caída fatal fue “un accidente”, pero sus colegas le dijeron a los medios locales que sus superiores habían acusado a Lebedeva de tomar medidas insuficientes para proteger a sus empleados, lo que los llevó a infectarse también. Sus compañeros de trabajo especularon que ella murió por suicidio.

El 25 de abril, Yelena Nepomnyashchaya, la doctora jefa interina en un hospital de veteranos en Siberia, se cayó de una ventana en el quinto piso y murió de sus heridas días después.

Los medios locales informaron que cayó después de una discusión con funcionarios de salud regionales durante la cual no estuvieron de acuerdo con el tratamiento para pacientes con coronavirus. Según se informa, Nepomnyashchaya no quería aceptar pacientes con COVID-19 porque el hospital carecía de EPP y el personal no estaba preparado, según la publicación rusa Meduza. Ella murió en cuidados intensivos el 1 de mayo.

La propagación del coronavirus ha sometido al sistema de salud de Rusia a una intensa tensión en las últimas semanas y decenas de profesionales médicos se han infectado en el trabajo. Docenas han sido reportados muertos por sus colegas.

En todo el país, los trabajadores de la salud han expresado quejas sobre turnos largos, equipos insuficientes y bajos salarios, así como también preocupaciones sobre la salud de los miembros de su familia. La semana pasada, las autoridades comenzaron a reclutar estudiantes de medicina en la lucha contra el virus, a pesar de las protestas de algunos de ellos.

Anastasia Vasilyeva, directora del sindicato Alliance of Doctors, dijo a CNN que no creía que alguien estuviera atacando deliberadamente a los médicos. Los incidentes, dijo, probablemente reflejan el estrés que sufren los médicos en un sistema con fondos insuficientes durante una pandemia.

Con información de CBS News y CNN