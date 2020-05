Horrible accidente: hombre muere picado en dos por tren PATH en Nueva York

Estaba caminando en las vías cuando fue arrollado en la estación 33rd St de Manhattan

Un hombre que deambulaba por las vías de una estación PATH en Manhattan fue cortado por la mitad por un tren que se aproximaba, dijeron funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

La víctima, que había estado caminado por las vías desde la calle 23, intentó encontrar refugio cuando el tren se acercaba a la estación 33rd St, dijo un representante de la agencia.

Una fuente describió una escena dantesca, pues las mitades separadas del cuerpo quedaron una frente a la otra en las vías norte y sur.

No estaba claro por qué el hombre no identificado estaba en las vías y túneles del tren PATH, reportó New York Post.