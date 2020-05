Danna García sufre por la lejanía de su hijo tras contagiarse de coronavirus

La actriz ha sufrido discriminación

Una de las cosas más difíciles para Danna García en la cuarentena es no poder ver a su hijo más que por videollamada y asegura que aunque ella ya sabe sobrellevar la situación, las cosas no son tan sencillas para el pequeño, pues es súper unido a ella desde que nació hace ya casi tres años.

En un video en vivo realizado en Instagram, la actriz reveló que Dante ha pasado por diferentes etapas durante la comunicación que mantienen a diario, las cuales han ido desde emocionarse al verla en pantalla hasta pedir que ya no se la enseñen porque la extraña mucho y no sabe cuándo podrá volver a reunirse con ella.

“En un principio lloraba cuando me veía, luego empezó con la etapa del “Mamá no”. Que no le pongan a mamá, estaba enojado conmigo porque no estaba con él. Al final entró en la etapa que yo considero más mágica y más dura a la vez, porque pide que le den una cobija, pues la asocia con que lo voy a dormir, o cuando está comiendo pone la cuchara o el tenedor frente al teléfono como si me fuera a dar”, dijo Danna.

La colombiana se recupera satisfactoriamente luego de haber sido diagnosticada por segunda ocasión con coronavirus y en varias ocasiones ha revelado que los síntomas se han manifestado de diferente manera que la primera vez y que vive el rechazo de la gente que vive en su edificio, pues ni siquiera la dejan utilizar el elevador.

Sigue leyendo