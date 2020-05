Lo que faltaba: usuarios de redes ahora creen que “Los Simpson” predijeron llegada de avispones asesinos a EEUU

Una escena de un episodio de “Los Simpson” de 1993 bastó para que usuarios en redes volvieran a debatir sobre las supuestas predicciones desde la serie animada.

Esta vez fue uno de los guionistas del espacio, Bill Oakley, quien reavivó las especulaciones sobre la capacidad de los creadores de estas caricaturas para anticipar eventos.

“Ok, bien, supongo que lo hicimos”, escribió este miércoles Oakley al retuitear una publicación con un segmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado ‘Marge in Chains’ (‘Marge encadenada’).

Resulta que en ese capítulo se puede ver a una multitud que rodea la oficina del experto médico de la ciudad de Springfield, el doctor Hibbert, para exigir una cura para un virus.

El grupo vuelca un camión con la esperanza de hallar la cura.

Pero lo único que logran hacer es liberar unas cajas con “abejas asesinas”.

En vista de la amenaza que representan los “avispones asesinos” recién divisados en Washington contra la población de abejas y la agricultura en general, hubo varios que comenzaron a asociar una cosa con la otra.

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB

— Eddie D’ohgrou (@didgeridougrou) May 6, 2020