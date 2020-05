Video muestra a abejas japonesas mientras acorralan hasta la muerte a avispón asesino

Las abejas japonesas se han ido organizando para hacerle frente a los depredadores avispones asesinos.

Estas avispas gigantes, que el año pasado fueron detectadas por primera vez en Estados Unidos, representan una amenaza para las abejas y el sector apícola en general.

Las abejas son claves en el proceso de polinización que da lugar a la producción de semillas y frutos.

Algunos de estos insectos que parecen más inofensivos que los avispones han desarrollado estrategias de defensa para evitar ser masacrados.

Las abejas exploran primero a los rivales, pulula a los insectos asesinos y crean la suficiente energía para acorralar en masa a los invasores.

The way Japanese bees deal with murder hornets is just brutal but satisfying. pic.twitter.com/8zjUloVzPY

— Brandon Morse (@TheBrandonMorse) May 5, 2020