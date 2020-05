Myrka Dellanos expone sus piernas en micro vestido fosforescente

View this post on Instagram

Hoy es EL DÍA NACIONAL DE ORACIÓN en Estados Unidos y yo voy a tenerlos a todos ustedes en mis oraciones. Aunque existen muchas noticias tristes, tenemos ESPERANZA! Si tienes una petición especial, comenta abajo. Les leo! 🙏🏼 • Today is the NATIONAL DAY OF PRAYER and I’m praying for all of us throughout the day. Even though there is sad news all around us, WE HAVE HOPE! If you have a prayer request please let me know below. 🙏🏼 Dress: @benditoclosetstyle 💚