“Voy a contarles mi verdad”: Frida Sofía amenaza con mostrar pruebas contra Alejandra Guzmán

La polémica joven dice que "documentó muchas cosas"

Tal parece que la guerra entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán está muy lejos de acabarse, pues luego de que la cantante respondiera hace un par de días a las declaraciones de su hija a través de un video en sus redes sociales, ahora la joven vuelve a atacar y asegura que esto apenas comienza y que no se quedará callada.

La influencer utilizó sus Instagram Stories para asegurar que la intérprete de “Reina de Corazones” se transformaba completamente cuando tenía que llevarla a casa de su papá y aseguró que si le hubieran dado a escoger entre quedarse de incógnita o estar en el ojo del público por ser hija de una famosa, se quedaría con la primera opción.

.@frida_sofia_g respondió a las críticas por ventilar sus conflictos con @Al3jandraGuzman #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/mDY1nrEpxR — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 7, 2020

“No me estoy haciendo la víctima, ¡soy la víctima! Siempre trato de que no me duela, pero es imposible y lo que más me duele es que se burlen de algo que me destroza. No estoy tratando de manchar la imagen de nadie. Ya estoy harta de que me comparen, de que asuman, de que me aconseje la gente que ni sabe qué pasa. Si no lo digo, lo voy a escribir. He documentado tantas cosas porque sabía que nadie me iba a creer. Voy a contarles mi verdad, ya verán”, sentenció Frida.

Por otra parte, la joven colocó anoche una imagen en su cuenta de Instagram en la que se puede leer la frase “Inteligente es quien sólo cree la mitad de lo que oye, brillante es aquel que sabe qué mitad creer” y aseguró que el sol no se puede tapar con un dedo y que la verdad de su historia con la cantante se conocerá muy pronto.

