Hombre culmina secuencia de horrores al lanzar a su bebé por barranca en Palm Desert

Muchos en el Condado Riverside, especificamente en el Valle de Coachella, se encuentran consternados por los presuntos crímenes cometidos el miércoles por un hombre de 49 años, a quien que se le acusa de haber lanzado letalmente a su pequeña hija desde un precipicio.

Las autoridades dijeron el jueves que Adam Slater, quien se encuentra hospitalizado, será arrestado en cuanto salga del sanatorio. Los detalles ofrecidos por el Departamento del Sheriff de Riverside le dan forma a una horrorosa secuencia de eventos que culminó con la muerte de una niña que según su abuelo apenas había cumplido 1 año de edad.

Todo empezó con un reporte de violencia doméstica el miércoles alrededor de las 8:30 am en el 41000 de la calle de Washington, afuera de la Iglesia Southwest Community en Indian Wells. Cuando los oficiales de la Policía llegaron al lugar, encontraron a una mujer acuchillada. Luego se supo que se trataba de la esposa de Slater.

Los Angeles Times reportó que Michael Grome, padre de la mujer, dijo que ella lo había abandonado desde hace un mes al temer por su seguridad por ataques y amenazas, pero que ocasionalmente se reunían en público para que él pudiera ver a la niña.

La mujer fue llevada a un hospital con lesiones que no son críticas, mientras que Slater se había marchado del lugar llevándose a su hija en un vehículo.

Según el testimonio de Grome, Slater se trepó al auto de su esposa para extraer a la niña y dijo: “Tú morirás hoy. Todos nosotros moriremos hoy”.

Un rato después, según el relato de las autoridades, se reportó la volcadura de un auto alrededor de las 9 am al sur de Vista Point sobre el Highway 74 en Palm Desert.

Cuando unos testigos intentaron ayudar al sospechoso Slater, él acuchilló al menos a uno de ellos que había logrado extraer a la niña del asiento de pasajero.

Entonces Slater recuperó a su hija y, según el Departamento del Sheriff, la lanzó desde lo alto por una barranca. La niña murió y el sospechoso fue detenido mientras intentaba escapar en las cercanías.

