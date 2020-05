Las maravillas del té de lechuga para combatir el insomnio y otras curiosidades

Si el insomnio se ha apropiado de tus noches durante el confinamiento, el té de lechuga es un poderoso remedio natural que te ayudará a inducir el sueño ¡Lo mejor de todo, sin efectos secundarios!

La situación que vivimos a nivel mundial derivada de la crisis de salud causada por la pandemia de coronavirus, le ha quitado el sueño a más de uno. Diversos especialistas han comprobado que durante los días de confinamiento los casos de ansiedad, nerviosismo y todo tipo de trastornos de sueño han aumentado significativamente. El cambio de rutina, el encierro y los problemas económicos se hacen presentes y el cuerpo lo manifiesta mediante altos niveles de estrés, que tienden a derivarse en problemas para dormir.

Es importante mencionar que un buen descanso, una alimentación balanceada y realizar actividad física son parte de las recomendaciones fundamentales para mantenernos saludables física y mentalmente sobretodo durante estos complicados días.

Un poco de sustento científico:

Probablemente te resulte bastante extraño considerar beber un té elaborado con lechuga, teniendo en cuenta que es el ingrediente base de toda ensalada y el menos utilizado cuando hablamos de infusiones medicinales. Sin embargo este remedio natural se ha popularizado a tal grado gracias a un estudio publicado en Food Science and Biotechnology, en el que se comprueban las propiedades sedantes de la lechuga, con base en esto los expertos encontraron que la mejor forma de consumirla para obtener dichos beneficios es beber por las noches en una infusión bien caliente.

También existe un trabajo de investigación que vale la pena mencionar el cuál fue creado por US National Library of Medicine, que habla sobre las bondades de las variedades de lechuga romana Lactuca Sativa que se destacan por su contenido en un compuesto llamado lactucin, que se distingue por su grandiosa capacidad para inducir el sueño. También se comprobaron otras cualidades entre las que se reconoce su alto aporte en antioxidantes fenólicos, los cuales previenen que el óxido que se genera por los altos niveles de estrés se derive en problemas para dormir.

Otros beneficios medicinales del té de lechuga:

1. Poderoso en nutrientes y antioxidantes

El té de lechuga no sólo es popular por sus beneficios para combatir el insomnio, es rico en nutrientes. Esto se debe a la composición de la lechuga romana que se destaca por su alto contenido en vitaminas A, C y K cada una brinda grandes beneficios. La vitamina A resulta un extraordinario antioxidante y tiene beneficios para favorecer el crecimiento celular, la salud reproductiva, visual y es un gran aliado para potenciar el correcto funcionamiento de los riñones, corazón y pulmones. Por su parte la vitamina C es indispensable para un sistema inmunológico fuerte y la vitamina K es esencial para las funciones nerviosas y musculares, también en la coagulación. A todo esto habría que sumarle que es una bebida con una peculiar riqueza en minerales, en concreto en calcio, magnesio, fósforo y potasio, los cuales intervienen de manera positiva para relajar los músculos del cuerpo, regulan el ritmo cardíaco y fortalecen los huesos.

2. Buen aliado contra el colesterol alto

Sin duda un gran beneficio que merece la pena ser mencionado, la infusión de lechuga resulta un potente remedio para regular los altos niveles de colesterol esto se debe en gran parte a su nulo contenido en azúcares, carbohidratos y calorías. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition comprueba los beneficios de está bebida para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

3. Protege el funcionamiento mental

Otro estudio realizado en Asia concluyó que la lechuga tiene efectos positivos contra la ansiedad, esto se debe en gran parte a que sus compuestos activos intervienen de manera positiva protegiendo a las neuronas, es por ello un buen aliado para combatir algunos problemas leves en las funciones congnitivas y disminuye estados emocionales alterados.

Recuerda que dormir bien es vital para el correcto funcionamiento del organismo, un buen descanso interviene en todas las tareas que realiza cada órgano del cuerpo, en el rendimiento físico, mental y cognitivo. No dejes pasar los síntomas y prueba este maravilloso remedio casero: fácil de preparar, económico y sin efectos secundarios que pongan en riesgo tu salud.

¿Cómo preparar el té de lechuga?