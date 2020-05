Tara Reade, acusadora de Biden por supuesto abuso sexual en el Congreso, dice que ha recibido amenazas de muerte

Tara Reade, acusadora del ex vice presidente Joe Biden, dijo que el virtual candidato Demócrata debería renunciar a su campaña presidencial 2020, en un adelante de una nueva entrevista con Megyn Kelly.

“Joe Biden, por favor, da un paso adelante y sé responsable”, dijo Reade en referencia a su acusación de que Biden abusó de ella cuando era senador y ella su empleada, dentro de las oficinas del Congreso, en 1993.

“¿Quieres que se retire?” Kelly le preguntó en la entrevista, citada por New York Post.

“Desearía que lo hiciera”, respondió Reade. “No lo hará, pero desearía que lo hiciera. Así es como me siento emocionalmente”.

Cuando se le pregunta si quiere una disculpa, Reade responde: “Creo que es un poco tarde”.

Reade también describió haber sufrido una dura reacción violenta a manos de “algunos de los seguidores”, quienes “Han estado diciendo cosas terribles sobre mí y hacia mí” en las redes sociales.

“Todas mis redes sociales han sido pirateadas”, dijo. “Toda mi información personal ha sido arrastrada”. En un momento, alguien la llamó agente rusa, afirmó.

“Eso en particular. Eso incita a las personas. Recibí una amenaza de muerte porque pensaron que estaba siendo una traidora a EEUU”, dijo Reade.

“Y quiero decir que estas son cosas serias. Su campaña está tomando la posición de que quieren que todas las mujeres puedan hablar con seguridad, (pero) no lo he experimentado”.

“No son verdad” afirmó Biden la semana pasada en relación a estas últimas acusaciones de abuso sexual y recibió el inesperado respaldo de Donald Trump: “Yo lo sé todo sobre acusaciones falsas, me han acusado falsamente en numerosas ocasiones”, dijo el mandatario.

El abogado de Reade, Douglas Wigdor, ha prometido que describirá lo que le sucedió a su cliente.

Kelly ha prometido que se revelarán “una tonelada de noticias” en la entrevista, que se publicará en su totalidad hoy en su canal de Instagram y YouTube.

Kelly tuvo una sonada denuncia similar de abuso sexual contra su ex jefe en Fox News, Roger Ailes, lo que llevó a que fuese despedido.

El caso fue llevado al cine en la película Bombshell, nominada este año al Óscar. En ella, Charlize Theron interpretó a Kelly.

MK EXCLUSIVE: Former Biden staffer #TaraReade, who accuses FMR VP #JoeBiden of sexually assaulting her in 1993, sits down w/me in her first on-camera interview since Mr. Biden denied her accusations. Her story & some tough Q’s in a riveting exchange. A ton of news coming … pic.twitter.com/8bvTntUIm8

— Megyn Kelly (@megynkelly) May 7, 2020