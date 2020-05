Trump no critica a Biden sobre acusación de abuso sexual en oficina del Congreso que amenaza su ruta a la Casa Blanca

“No son verdad” afirmó el ex vice presidente y virtual candidato Demócrata Joe Biden, en relación a las últimas acusaciones de abuso sexual en su contra, esta vez por parte de una ex empleada, aparentemente sucedidas dentro del Congreso en la década de 1990.

A la par criticó las “inconsistencias” y “repetidos cambios” en la denuncia de Tara Reade, destacó EFE.

“Quiero encarar las acusaciones de una antigua empleada de que tuve una conducta inapropiada hace 27 años. No son verdad. Esto nunca ocurrió”, dijo Biden, de 77 años, en un comunicado en el que comentó por primera vez el tema tras la creciente presión pública.

“Los medios de comunicación responsables deberían examinar y evaluar el historial completo y creciente de inconsistencias en su historia, que ha cambiado de manera repetida”, agregó sobre Reade.

Biden fue acusado en marzo pasado por su ex asistente Reade de un abuso sexual presuntamente ocurrido en 1993, cuando el líder Demócrata era senador.

Según Reade, ella y Biden estaban solos en un edificio de oficinas de la Cámara Alta cuando el entonces senador la acorraló contra una pared, la manoseó por debajo de la ropa y la penetró con sus dedos.

Reade es una de las ocho mujeres que el año pasado ya acusaron a Biden de tocamientos, besos o abrazos inapropiados.

Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), había optado hasta hoy por guardar silencio, dejando su defensa en manos de su campaña y sus portavoces, mientras la polémica crecía, una estrategia que ha incomodado a muchos en plena era del #MeToo.

El propio mandatario Donald Trump, quien ha sido objeto de numerosas acusaciones similares, instó a su virtual rival en las elecciones presidenciales de noviembre a que diese un paso al frente, pero no lo criticó directamente.

“No sé nada sobre eso (las acusaciones contra Biden), pero creo que debería responder, ya sabes, podrían ser acusaciones falsas. Yo lo sé todo sobre acusaciones falsas, me han acusado falsamente en numerosas ocasiones”, dijo Trump en declaraciones en la Casa Blanca.

Desde su partido Biden ha recibido el respaldo de los principales líderes.

Preguntada ayer sobre las acusaciones, la presidenta de la Cámara de Representantes, la Demócrata Nancy Pelosi, respondió que “Joe Biden es Joe Biden” y puso en duda que la versión de Reade sea cierta.

“They just discounted me. They marginalized me. They said they didn’t believe me.”

Tara Reade, who accused Joe Biden of sexually assaulting her in 1993, feels betrayed by Democrats who have discounted her story https://t.co/ibEN6WftWF

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 30, 2020