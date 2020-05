Hispano repartidor de pizzas muere en un choque en Nueva York

Una mujer de West Babylon (Long Island, NY) fue arrestada por conducir con una licencia suspendida durante un choque frontal que mató a Carlos Mora, un repartidor de comida.

El incidente ocurrió en la avenida Bergen alrededor de las 4:30 p.m. del miércoles. La policía dice que un Jeep cruzó un carril y golpeó de frente a un Toyota.

A bordo del auto golpeado iba Mora, quien hacía una entrega para “Gino’s Pizza”. Tenía 49 años, vivía en Babylon y sumaba 12 años trabajando para esa pizzería.

La policía identificó a la conductora del Jeep como Michelle Cordovano, de 28 años, residente de West Babylon, quien conducía con una licencia suspendida, informó News 12.

The incident happened on Bergen Avenue around 4:30 p.m. Wednesday. #westbabylon https://t.co/93G3DwNQ7A

— News12LI (@News12LI) May 7, 2020