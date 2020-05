Un hombre lleva tapabocas con una esvástica

Por segunda vez en una semana, se vio a un hombre llevando una mascarilla con una esvástica, símbolo asociado a grupos de odio racistas. Sucedió el pasado viernes, en una tienda de comestibles en Santee, California.

Las autoridades confirmaron que se había reportado la presencia del hombre en un supermercado y cuando acudieron a la escena, encontraron que, efectivamente, llevaba una esvástica dibujada, según informa el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

“Cuando los agentes pidieron que se quitara la mascarilla con el símbolo, el hombre cumplió”, según la declaración del alguacil. “Los investigadores del Sheriff continuarán investigando el asunto. El Departamento del Sheriff no tolera el odio ni los actos de intolerancia. Somos un condado que acoge a personas de todos los orígenes”, comunicaron.

La identidad del hombre no fue revelada.

En cuanto se difundió lo sucedido, muchos residentes expresaron su conmoción y disgusto a través de las redes sociales. Así lo hizo también la supervisora ​​del condado, Dianne Jacob, que representa a Santee y otros vecindarios del este del condado.

Sad, vile acts like this must not be tolerated here or anywhere else. It’s deeply offensive to the community and our entire region. I want to commend those who alerted law enforcement and our Sheriff’s deputies for their fast response.https://t.co/VcPhCBzrbi

— Dianne Jacob (@dianne_jacob) May 8, 2020