Con gigante “billboard” en Times Square, convicto rapero Tekashi 69 lanza nuevo sencillo “Gooba”

Un gigantesco “billboard” en la céntrica zona de Times Square, en Manhattan, anunció desde la semana pasada lo que este 8 de mayo se convirtió en un hecho: el regreso a la música del rapero Tekashi 6ix9ine, convicto por su vinculación a pandillas

A pesar de aún estar cumpliendo una condena a domicilio por el caso federal de crimen organizado en el que se declaró culpable, el rapero anunció por todo lo alto su vuelta a la música con el tema “Gooba”.

6ix9ine just announced he’s dropping a song tomorrow at 3 pm via the biggest billboard in Times Square .. and also claims he’s still the King of New York 👀👀👀👀😳😳😳. He also going live on ig at 3 pm est tomorrow pic.twitter.com/bXiebBhkRK

— DJ Akademiks (@Akademiks) May 7, 2020