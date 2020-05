El 71% de niños con enfermedad relacionada al COVID-19 en NY están en cuidados intensivos

En la Gran Manzana, donde hay 82 casos, se lanzó una multimillonaria campaña para alertar a los padres de los síntomas

Los casos de niños en Nueva York afectados con el raro síndrome inflamatorio que ha sido relacionado al coronavirus ya suman 102 en todo el estado, y de ellos el 71% se encuentran ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Las cifras fueron reveladas este miércoles por el gobernador Andrew Cuomo, quien volvió a confirmar que hasta ahora habían muerto dos niños de 5 y 7 años, y una adolescente de 18.

“El altísimo porcentaje de casos en el UCI demuestra que esto es muy, muy serio”, enfatizó Cuomo al informar que al menos 19% de los pequeños ingresados en cuidados intensivos habían tenido que ser entubados. En total, según confirmó, el 43% de los niños afectados seguía hospitalizado hasta este miércoles.

“En muchos de estos casos, los niños que pudieron haber sido contagiados con el coronavirus, están mostrando síntomas de una enfermedad inflamatoria como la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico”, indicó Cuomo, agregando que de los 102 casos, el 60% son menores que dieron positivo en las pruebas de COVID-19, mientras un 40% dio positivo a las pruebas de anticuerpos, y el 14% dio positivo a ambas pruebas. “Esto quiere decir que estos niños, o actualmente tienen el virus, o lo tuvieron hace varias semanas y ahora tienen los anticuerpos, lo que indicaría que ya tuvieron el COVID”.

Y aunque las autoridades de Salud ya han confirmado que la rara afección sí está ligada al COVID-19, volvieron a mostrar preocupación porque la extraña situación con los niños demuestra cómo el coronavirus todavía sigue sorprendiendo de una manera negativa a los expertos y a la comunidad científica, al confirmarse ahora que el virus no solo ataca principalmente los pulmones y que ya no son solo los ancianos la única población vulnerable.

“Como los casos no se han presentado originalmente como normales de COVID, muchos no fueron inicialmente diagnosticados como COVID, que normalmente se reconoce por presentar problemas respiratorios. Pero estos ahora no son predominantemente respiratorios, sino que se trata de una inflamación de los vasos sanguíneos, lo que puede afectar el corazón”, explicó el Gobernador.

Cuomo recordó la larga lista de síntomas relacionados con el mal (ver la lista más abajo), y dijo que eso era lo más preocupante, el que los padres se confundan y se les haga muy difícil el saber con qué están lidiando. “Hacemos un llamado urgente para que los padres estén alerta, si ven aunque sea uno de los síntomas, y si su hijo ha estado expuesto a alguien que tuvo COVID, aunque haya sido semanas atrás, entonces eso debe provocar un alerta especial en esa situación”.

“Como padre puedo decir que esta puede ser la peor pesadilla. Padres que habían pensado originalmente que los pequeños específicamente no serían afectados por el virus, y ahora se enteren que luego de varias semanas puede surgir esto con su hijo”, destacó el Gobernador. “Los padres deben estar alerta”.

Lanzan campaña para padres

En el caso específico de la Gran Manzana, el alcalde Bill de Blasio confirmó que ya sumaban 82 los pequeños afectados con lo que se está llamando ‘Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico’, de los cuales 53 habían dado positivo al COVID-19 o tenían anticuerpos al virus, y que hasta ahora solo había una muerte en la ciudad.

“Hace unos días perdimos un niño, el primero que vemos que fallece por este horrible síndrome y ahora todos tenemos que trabajar juntos para que no perdamos otro niño y en el futuro salvemos al resto”, dijo el Alcalde. Y para lograr eso, insistió que era crucial que los padres estén informados y reporten al Departamento de Salud de la Ciudad cualquier anormalidad que vean con su hijo. “Es muy sencillo, una detección temprana es clave para lograr un resultado positivo. La detección temprana puede hacer una diferencia muy grande”

Y para ayudar a los neoyorquinos a enfrentar este nuevo y raro mal, De Blasio anunció el lanzamiento de una multimillonaria campaña en los cinco condados para que los padres cuenten con más información. La idea es ayudar a que se expanda rápido el alerta público por esta nueva situación, al igual que se hizo cuando apenas se comenzó a saber de la existencia del coronavirus.

La campaña comenzaría este mismo miércoles con anuncios en medios digitales y luego se expandirá, en los próximos días, con anuncios en la radio, televisión, periódicos y en carteles que se colocarán en los medios de transporte masivo. “La idea es informar de manera rápida a todas las familias en la ciudad, para que sepan a que se están enfrentando y cómo actuar”, indicó De Blasio.

Las autoridades volvieron a recordar que si un padre no cuenta con un pediatra para su hijo, puede llamar al 311 para buscar ayuda médica de inmediata.

La rara infección ya se ha reportado en otros 14 estados del país, al igual que en al menos 5 países europeos.

Casos de niños enfermos en NY:

102 en todo el estado.

82 en la Gran Manzana.

43% siguen hospitalizados.

70% de los hospitalizados están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

19% de los que están en UCI, tuvieron que ser entubados.

29% de los niños enfermos tienen de 5 a 9 años.

28% entre 10 y 14.

18% de 1 a 4.

16% entre 15 y 19 años.

5% entre recién nacidos a 1 año.

3 muertes se han registrado hasta el miércoles.

Síntomas del síndrome del inflamatorio:

Fiebre prolongada por al menos cinco días.

Dificultad para alimentar a los bebés (0 a 2 años), o si está muy enfermo y no puede beber líquidos.

Fuerte dolores abdominales, diarrea y vómito.

Cambio en el color de la piel, palidez, presentar zonas rojas o que se ven azules y erupciones.

Problemas para respirar o si respiran muy rápido

Aceleración de los latidos del corazón o dolor en el pecho.

Reducción en la cantidad y en la frecuencia del orinar.

Letargo, irritabilidad o confusión

Para más información visite: www.health.ny.gov