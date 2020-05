Memorabilia para verdaderos millonarios: estos son los artículos deportivos más caros de la historia

Los coleccionistas son capaces de pagar cantidades asombrosas por artículos únicos

La fiebre por Michael Jordan en estas últimas semanas es absolutamente notable; tanto, que unos zapatos utilizados por él en la temporada de 1985 está siendo subastada en Sotheby’s y ya rebasa los $240,000 dólares.

Sin embargo, el calzado de His Airness no esta ni siquiera cerca de los objetos deportivos que más caros se han vendido en toda la historia:

5. Jersey de Hockey que utilizó Paul Henderson en los Summit Series de 1972 – $1.275 millones de dólares

Manager of Collection and Conservation Cindy Colford installs the iconic Paul Henderson Jersey for our upcoming Hockey Exhibition. Henderson is best known for leading Team Canada to victory at the 1972 Summit Series against the Soviet Union. #behindourpassion pic.twitter.com/yN1qjlYr9e — Manitoba Museum (@ManitobaMuseum) July 3, 2018

4. La pelota de béisbol con la que Mark Mcgwire anotó su Home run número 70 durante la temporada del 2001 – $3 millones de dólares

In '99, McGwire's home run #70 ball went for $3m. What do you think it's worth today? pic.twitter.com/oKXHTlz7PM — PSAcard (@PSAcard) April 18, 2016

3. Tarjeta de béisbol de Honus Warner de 1909, la tarjeta más valiosa en el mundo – $3.12 millones

A Brief History of the #HonusWagner Baseball Card https://t.co/6pucxcgVFz — Robert Anaya (@RDA805) May 14, 2020

2. Las reglas de basquetbol del Dr. James Naismith de 1891 – $4.3 millones de dólares

This Date, 125 Years Ago: Dr. James Naismith invents the sport of basketball. The original rules he wrote sold for $4.3 million in 2010 pic.twitter.com/qpX8cLJULR — Darren Rovell (@darrenrovell) December 21, 2016

1. Jersey de beisbol de Babe Ruth de 1920; el más antiguo conocido del ‘Bambino’ – $4.41 millones de dólares