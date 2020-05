Sujeto desnudo es acusado de matar a su novio a puñaladas e incendiar su departamento en Harlem

Un sujeto sorprendió a elementos del NYPD al esperar desnudo a socorristas mientras se incendiaba un apartamento en Harlem, donde fue detenido.

La noche del sábado, las autoridades revelaron que Aljo Mrkulic, de 31 años, fue sido acusado de asesinato en primer grado –por la muerte de su novio–, incendiar el inmueble, además de dos cargos por agredir a policías, reportó The New York Post.

Los agentes supuestamente fueron mordidos por el tipo enloquecido, quien se resistió al arresto y fue sacado desnudo del edificio con número 409 de la calle 120 Este.

Combative, naked man arrested in connection with Harlem murder and fire https://t.co/zbGIyH36e7 pic.twitter.com/R3Ch6IPXhZ

— New York Post (@nypost) May 16, 2020