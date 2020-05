Cirujano de Massachusetts confesó que estranguló a su esposa

El médico acusado de asesinar a su esposa en Massachusetts confesó que cometió el crimen después de una discusión en estado de embriaguez.

Ingolf Tuerk, de 58 años y oriundo de Alemania, dijo a los investigadores que estranguló a su esposa Kathleen McLean hasta matarla y luego dejó su cuerpo en un estanque cerca de su mansión de Dover.

Según NBC Boston, el hombre fue hallado el viernes en un hotel de Dedham con cortes en su muñecas, piernas y brazos. La información dice que McLean, de 45 años, fue asesinada el jueves, el día que se reportó su desaparición.

En la habitación del hotel también se halló una jeringa, pero se desconoce si el cirujano se aplicó alguna sustancia.

Dr. Ingolf Tuerk of Dover is facing murder charges after the Norfolk District Attorney alleges he killed is wife, 45-year-old Kathleen McLean. Neighbors say her body was found in this pond a half mile from their home. Tuerk, a urologist, was taken into custody overnight. #wcvb pic.twitter.com/dXnNUtH99c

