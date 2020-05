¿Deben inmigrantes legales evitar aplicar a seguro de desempleo en medio de crisis por coronavirus?

El temor al castigo de carga pública desata temores

La respuesta es no, indican expertos, debido a que es un derecho adquirido que no es –o no debería ser– castigado por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bajo la regla de carga pública.

Sin embargo, un reporte NPR indica que inmigrantes con Residencia Permanente se niegan aplicar por este beneficio, ya que temen que eso afecte sus procesos de renovación de “green card” o naturalización, incluso que afecte otros procesos de familiares a quienes patrocinan.

“En cuanto a la inmigración, simplemente no sé si me haría daño”, dijo una de las personas identificada como Daphne en el reporte, para proteger su identidad.

Los expertos consultados reconocen que muchos inmigrantes tienen miedo a aprovechar este derecho, aunque no deberían.

“Muchos clientes que son elegibles para solicitar el desempleo simplemente tienen demasiado miedo de hacerlo”, dijo la abogado de inmigración Tsui Yee.

La experta indica que los inmigrantes, quienes han tenido trabajo y han pagado impuestos, temen que esto se convierta en una “bandera roja” ante USCIS

Un portavoz de esa agencia dijo a NPR que el seguro de desempleo es un “beneficio obtenido”, el cual no está integrado en la revisión de carga pública.

Aunado a ello, el reporte recuerda que la renovación de la “green card” y el proceso de naturalización no están integrados en las evaluaciones de ese “castigo a inmigrantes” por el uso de ayudas sociales.

Los abogados reconocen que “la percepción” es un problema entre inmigrantes, pero no una realidad.

“La ley se ha vuelto tan compleja… Y luego… constantemente escuchas que no eres bienvenido”, reconoció Allen Orr, ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Los expertos sugirieron a los inmigrantes con dudas sobre aplicar por el seguro de desempleo a consultar con un abogado, con asociaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, donde hay asesoría gratuitas.

La mayoría de los inmigrantes con “green card” también recibieron la ayuda federal de $1,200 dólares, pero eso desató cuestionamientos si afectaría en su naturalización. Los expertos concluyeron que no.