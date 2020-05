“Máscaras puestas, ropa fuera”, club de striptease en Wyoming se juega la vida al reabrir sus puertas

En este lugar, la ropa sigue sobrando; pero los cubrebocas y los "hand sanitizers", no

“Máscaras puestas, ropa fuera”, ése es el eslogan de The Den un bar de “striptease” en la frontera entre Colorado y Wyoming que el pasado viernes reabrió el espacio a pesar del coronavirus.

El club nudista en la zona rural de Wyoming lleva operando 15 años y cuenta con unas 25 bailarinas.

Pero ahora la principal atracción del lugar -las mujeres- deben usar siempre bandanas a modo de mascarilla; aunque algunas optan por las máscaras quirúrgicas.

La ropa sigue sobrando, pero los cubrebocas, no.

En The Den, se ve el “hand sanitizer” por todos lados. Aunque lo anterior no evita que haya contacto entre los clientes y personal en el intercambio de dinero, por ejemplo.

“Estoy muy emocionada. Estoy un poco nerviosa porque el virus sigue ahí, pero estoy feliz de que puedo volver a trabajar porque mucha gente aún no ha podido”, dijo a USA Today una de las bailarinas del lugar identificada como Doris Craig, de 20 años.

“El dinero de estímulo es bueno, pero eso se va a acabar, y yo no quiero sentir que dependo del Gobierno”, agregó la joven.

El dueño del local, Kim Chavez, dijo por su parte que, aunque no se sienten completamente seguros de reabrir, no tienen otra opción.

"

The Den cerró poco después de Semana Santa, y las empleadas no han recibido ningún ingreso salvo desempleo durante todo este tiempo.

“Nosotros sabíamos que una vez cerráramos nuestras puertas, estaríamos jodi*** hasta que pudiéramos reabrir”, indicó el propietario. “Si yo hubiese podido obtener el PPP, no tendría que haber abierto hoy. Esto es un riesgo que nos estamos tomando”, agregó el hombre sobre el programa de protección a comercios aprobado por el Gobierno pero que no aplica a este tipo de clubes nocturnos.

Debido a los pocos casos de COVID-19 detectados en Wyoming, las autoridades de salud estatales permitieron el viernes a la mayoría de negocios reabrir, incluyendo restaurantes y bares en los que los clientes permanecen sentados como The Den.