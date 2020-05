Con luces ultravioleta esperan desinfectar de virus el Metro de Nueva York; otros negocios quieren usar la misma tecnología

Nueva York está lanzando una nueva arma en su batalla para mantener limpios los autobuses y trenes durante la temida pandemia: lámparas ultravioletas que supuestamente matan al coronavirus.

Asumiendo el reto inédito, la agencia lanzará 230 lámparas ultravioleta-C lejanas la próxima semana en trenes, autobuses y estaciones seleccionadas, dijo el martes el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Pat Foye.

La agencia, que tiene graves problemas de liquidez, está pagando a la empresa “PURO Lighting” $1 millón de dólares por las lámparas.

“Estas luces UV que tenemos en el sitio matan eficientemente el virus que causa COVID-19”, dijo Foye antes de una demostración a la prensa en una instalación en Corona, Queens.

“Creemos que éste es un gran problema para la MTA, para nuestros clientes y empleados, y para el futuro de nuestro sistema”, afirmó, citado por New York Post.

Las lámparas se usarán fuera de la vista de los extraños, en patios y depósitos y durante el cierre nocturno del Metro.

Foye dijo que la decisión de avanzar en el piloto se produce luego de meses de pruebas por parte de la MTA y el Dr. David Brenner, profesor de biofísica de radiación y director del Centro de Investigación Radiológica de la Universidad de Columbia.

Mientras que la luz ultravioleta normal es dañina para los humanos, la luz UVC más suave no lo es, según Brenner.

El profesor y su equipo probaron la tecnología en ratas de laboratorio durante ocho meses y no encontraron ningún impacto perjudicial, dijo.

Si la MTA decide expandir el programa en todo el sistema, PURO tendrá que ofertar contra otras compañías por un contrato a largo plazo, dijo Foye, quien hizo hincapié en que las lámparas son apenas una pieza de una gran estrategia de lucha contra virus.

“No quiero engañar a todos para que piensen que esto es una panacea. Hay mucho trabajo por hacer”, admitió Foye a los periodistas.

La popular “Magnolia Bakery” de Manhattan también está trabajando con Columbia para probar la tecnología, conocida como “far-UVC”, dijeron sus dueños el lunes.

Desde el 6 de mayo, en una decisión histórica, el Metro de NYC está siendo detenido cuatro horas cada madrugada para una limpieza profunda y desalojo de indigentes, mientras muchos han dejado de usar el transporte público por temor a contagios y otros tantos no planean hacerlo ni siquiera cuando se levante la cuarentena.

@PuroLighting , powered by @VioletDefense technology, is running a pilot program with the @MTA for 150 mobile full spectrum, UV disinfection units across NYC transit. Read the press release here: https://t.co/A10KI7nx0H pic.twitter.com/sR1WVFVFnM

(•_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)

We’re piloting the use of ultraviolet lamps to disinfect trains, buses, stations and crew facilities.

The lamps use UVC, which is safe for humans but kills the virus responsible for COVID-19. pic.twitter.com/8pLSeZiLnB

— MTA. Stay Home. Stop the Spread. (@MTA) May 19, 2020