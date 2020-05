Trump anuncia $500 millones para “gastar sabiamente” en el Metro de Nueva York y promover fin de la cuarentena

El mandatario Donald Trump anunció hoy que cerca de $500 millones de dólares en fondos de tránsito de la Ley CARES se dirigirán a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) que opera los buses públicos, el Metro de Nueva York y los tranvías suburbanos LIRR y Metro-North.

“¡Financiación importante para mantener los sistemas de tránsito limpios y operativos y hacer que las personas vuelvan a trabajar! ¡A gastarlo sabiamente!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

La MTA, la agencia de transporte público más grande de la nación, recibirá fondos por alrededor de $3.9 mil millones de dólares después de pedirle al gobierno federal un multimillonario rescate, recordó Pix11.

El sistema, que por años ha estado en graves problemas financieros, ha visto su situación más complicada por la caída dramática en la cantidad de pasajeros desde el comienzo de la pandemia en la ciudad, y la suspensión de cobro en los autobuses para mantener la puerta delantera cerrada en protección a los conductores.

Además, desde el 6 de mayo el Metro tiene un cierre inédito de cuatro horas cada madrugada para limpiarlo profundamente y evitar a los indigentes, generando gastos adicionales justamente cuando hay menos ingresos en taquilla.

La MTA ha solicitado otros $3.9 mil millones de dólares después de recibir la misma cantidad en el primer estímulo federal.

El gobernador Andrew Cuomo ha reclamado acciones urgentes, calificando de “asquerosa” e “irrespetuosa” la situación del Metro para los neoyorquinos que dependen del transporte público, especialmente los “trabajadores esenciales” en la pandemia.

La Ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) proporciona asistencia de emergencia y respuesta de atención médica para individuos, familias y empresas afectadas por la pandemia COVID-19.

I am proud to announce the first $500M of $3.9B in CARES Act transit funding headed to the NY Metropolitan Transportation Authority. Important funding to keep transit systems clean and operating to get people back to work! Spend it wisely! @NYGovCuomo @NYCMayor

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2020