Campaña de Joe Biden tiene en la mira a Amy Klobuchar para la Vicepresidencia

La senadora por Minnesota Amy Klobuchar podría ser la fórmula del demócrata Joe Biden para la vicepresidencia de Estados Unidos.

De acuerdo con CBS, la campaña Biden 2020 pidió a Klobuchar que se someta a la investigación formal para ser considerada como candidata a la vicepresidencia.

La campaña de Biden confirmó que Klobuchar es una de las personas a las que se les has pedido información para acompañar al exvicepresidente en las elecciones de noviembre.

Klobuchar hizo parte del grupo de precandidatos demócratas, y obtuvo una votación aceptables en las elecciones primarias en las que participó. Una vez puso fin a su campaña antes del Súper Martes decidió apoyar la candidatura de Biden, lo que relegó a Bernie Sanders, quien fue el último precandidato en suspender su aspiración presidencial.

BREAKING: Biden asks Amy Klobuchar to undergo vetting to be running mate https://t.co/QQBbdBpig5 pic.twitter.com/weeGGj9cFz

— CBS News (@CBSNews) May 21, 2020