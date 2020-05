3 facilísimas recetas de bizcochos para hornear sin harina

View this post on Instagram

¡Comienza el día preparando estos nutritivos muffins de AVENA y chocolate! 🧁🍫 👤 PORCIONES: 12 📝 INGREDIENTES: – 1 plátano – 1 huevo – 1 cdita de extracto de vainilla – 3/4 de taza de leche de avena – 1/2 taza de Avena @quaker_mx ®️ molida – 1 taza de Avena Quaker®️ en hojuelas – 1/2 cditas de sal – 1 cdita de canela – 1/2 cditas de polvo para hornear – suficientes chispas de chocolate horneables PREPARACIÓN: 1. Tritura el plátano y mézclalo con el huevo y el extracto de vainilla. 2. Agrega Quaker hojuelas de avena integral®️, la harina de Avena quaker®️, la sal, la canela, el polvo para hornear y la leche de avena Avena quaker®️. 3. Reposa unos minutos y agrega las chispas de chocolate. 4. En un molde para panqués con capacillos, vierte la mezcla a ¾ del molde y hornea por 30 minutos a 180 °C. 5. Deja enfriar y sirve acompañados con la bebida de tu preferencia.