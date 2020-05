Lo perdió “a la mala”: Ladrones le quitan su cinturón de campeón a boxeador y lo hieren con arma blanca

Bryan Acosta mostró sus heridas y exigió justicia

El boxeador mexicano Bryan Acosta sufrió un robo en su domicilio, donde salió lesionado por un arma blanca antes de que entre tres ladrones le arrebataron varias de sus pertenencias, incluyendo el cinturón de campeonato de peso pluma de Federación Centroamericana y del Caribe de Boxeo (Fecarbox) que ganó hace apenas unas semanas, antes de la pandemia del coronavirus.

La Fecarbox es una de las entidades regionales que reconoce el Consejo Mundial de Boxeo, y sancionó la pelea de Acosta con Jesús Ortega por la faja de las 126 libras. Fue un duelo pactado a ocho rounds en el respaldo de la exhibición que ofrecieron Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce ante un lleno en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

El vigente campeón de los pesos pluma en la Fecarbox, Bryan Acosta fue despojado de su cinturón, pero no en el ring, ya que fue víctima de la violencia al sufrir un asalto en su domicilio#EXPRESO #SomosTodoshttps://t.co/C7y4Cw7L4Z — EXPRESO (@Expresoweb) May 22, 2020

El pugilista informó la noticia del atraco a través de un video en vivo que transmitió en redes sociales, mismo que utilizó para exigir justicia y pedir que le regresen su cinturón.

En la transmisión, el boxeador mostró algunas de las lesiones que los asaltantes le causaron en el brazo y el pecho con un picahielo; también mostró golpes en el rostro y la cabeza, producto de las patadas que sus agresores le propinaron.

De acuerdo con información de ESPN, además de sustraer el cinturón que lo acredita como campeón, los ladrones se llevaron de su casa el aparato de aire acondicionado, la estufa, el refrigerador, la cama, ropa, su celular, artículos de entrenamiento y el cinturón que había ganado el pasado 7 de marzo en Hermosillo, Sonora.

“Es algo valioso, no tanto material, es algo que me costó con sudor ganármelo, es prácticamente lo que vengo a pedir justicia por eso, y quiero mostrarles el daño que me hicieron, me picaron con un picahielo (mostrando herida en el pecho, brazo), aquí me picaron varias veces”, comentó en el video el “Latino” Acosta.

Pide a rateros le regresen su cinturón @WBCBoxing Bryan "Latino" Acosta sufrió violento robo x tres sujetos en su casa en Hermosillo, lo golpearon e hirieron con picahielo, le robaron TODO, lo que más le duele el cinturón de campeón Pluma Fercarbox. Es un gran deportista. pic.twitter.com/tKCWJITDdj — Rafael Soto Gil (@RafaSotoGil) May 22, 2020

“Me golpearon la nariz con patadas, me partieron la cabeza un poco, acá tengo otros golpes, en la espalda tengo otros golpes, en las costillas me patearon y así sucesivamente”, finalizó el boxeador que se mantiene invicto luego de 13 peleas, 4 de ellas ganadas por nocaut.