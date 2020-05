Lewis Hamilton podría retirarse de la Fórmula 1… ¡A causa del coronavirus!

El campeón mundial de la F1 ha pensado en no seguir más en las competiciones

Las semanas de confinamiento en casa debido al coronavirus no han sido sencillas para muchos, incluidos los deportistas de alto rendimiento como Lewis Hamilton, pues el actual campeón de la Fórmula 1 se ha cuestionado si volver o no a la máxima competición del automovilismo.

En una entrevista para Mercedes Benz que vio la luz este fin de semana, Hamilton confiesa que el encierro a veces lo llega a confundir sobre seguir o no en la F1, pero al final siempre decide quedarse porque ama su trabajo: “Tengo días en que me levanto y me siento aturdido, no me siento motivado para hacer ejercicio. Pienso, ‘Dios, ¿a dónde vamos?, ¿qué sigue?, ¿debo seguir corriendo?. Pienso en todas estas cosas diferentes y la siguiente hora, o algo así, digo ¡Maldita sea, yo amo lo que hago! ¿Por qué consideraría no continuar?”.

Finalmente, el campeón de la Fórmula 1 reveló que estas semanas le han servido para pasar tiempo con él mismo y analizar cómo puede mejorar: “Realmente he tratado de tomar tiempo para mí, asegurándome de que me aprecio, reconociendo las cosas que hago bien, reconociendo cuando lo hago bien, reconociendo también cuando fallo y no lo hago tan bien. Si no estamos mejorando y creciendo durante estos días, ¿qué estamos haciendo? Obviamente estás perdiendo el tiempo sentado en tu trasero”.

La F1 está buscando la manera de retomar actividades en julio con carreras cada semana antes de llegar al circuito de Silverstone en Inglaterra, pero dicha carrera sigue en duda después de la decisión del gobierno británico de poner en aislamiento por 14 días a todos los que visiten el Reino Unido a partir del 8 de junio.