Gobernador de Nueva Jersey autoriza graduaciones a partir de julio, aún monitoreando el coronavirus

Tras semanas de incertidumbre y frustración por la cuarentena, los estudiantes de Nueva Jersey sí podrán celebrar graduaciones tradicionales en persona y al aire libre, a partir del 6 de julio, anunció ayer el gobernador Phil Murphy.

“A partir del 6 de julio, las escuelas tendrán la oportunidad de celebrar ceremonias de graduación al aire libre que cumplan con el distanciamiento social, garantizando la salud y la seguridad de todos los asistentes”, dijo Murphy a través de Twitter.

“Esta guía puede requerir múltiples ceremonias en diferentes momentos y diferentes días” para evitar aglomeraciones, agregó Murphy durante una sesión informativa sobre la pandemia.

Este año, alrededor del país miles de alumnos han venido recibiendo sus diplomas separados, a través de ceremonias virtuales o muy peculiares en vivo.

Todavía no se ha determinado un límite en cuanto a la cantidad de personas que podrán reunirse en los actos en Nueva Jersey.

“Elegimos el lunes justo después del 4 de julio. Creemos firmemente que si continuamos progresando, con suerte, estaremos en un lugar mejor” para entonces, dijo Murphy, citado por Fox News.

Los más de 600 distritos escolares del estado han estado cerrados desde el 16 de marzo, con educadores que enseñan de forma remota, debido al brote de coronavirus.

Aunque muy por debajo de NY, Nueva Jersey sigue siendo el segundo estado más afectado del país. Al momento suma 157 mil contagios y 11,197 muertes.

