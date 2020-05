Quién era George Floyd, el hombre que murió cuando un policía se arrodilló en su cuello

Un querido guardia de seguridad de un restaurante de comida latina

Clientes del Conga Latin Bistro de Minneapolis recordaron a George Floyd, el hombre que murió cuando un policía se arrodilló sobre su cuello, como una persona amigable y siempre al servicio de los demás.

Floyd, de 46 años, era el encargado de la seguridad en el restaurante de comida latina en el vecindario St. Anthony East. Allí era conocido por su buen espíritu, sus abrazos, su sonrisa y por preocuparse de la seguridad de los clientes.

“Los que lo conocimos sabemos que le gustaban los abrazos de los clientes habituales cuando trabajaba de guardia de seguridad“, escribió una mujer en Facebook. “Recuerdo que me cuidó cuando estaba borracha para asegurarme de que nadie intentara acercarse demasiado sin mi aprobación, y en los días que no traía un dinero extra para dejar mi abrigo, guardaba mis cosas en su armario”.

You deserved your breath, your dignity, your life. Not to die in the street, murdered by a white cop’s knee on your neck. You deserve our tears, our prayers, our rage, our action. We must act – for you – and for all of those were no cameras are present. We must. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Sp6zIi5NDa — 💥Bruno K💥 (@bruno_KUg) May 27, 2020

La puertorriqueña María Isa escribió en Twitter que Floyd trataba a los clientes como si fueran miembros de la realeza.

“Deseo no haber visto ese video para saber que se trataba del hombre que nos hizo sentir seguros en el Conga”, escribió la mujer.

RIP Big Floyd. Thanks for treating us like royalty at Conga. This happens to too many people we know in our cities. No 1deserves that. No 1. Man I wish I wouldn’t have seen that video. to find out it was the security guard who made us feel safe at Conga just sucks. 😔#GeorgeFloyd — 🇵🇷 MARIA ISA (@MariaIsa) May 26, 2020

Floyd era oriundo de Houston, Texas. Familiares y amigos lo llamaban “Big Floyd” por sus 6 pies 7 pulgadas de estatura. Allí era recordado por sus hazañas en el fútbol americano de secundaria a comienzo de los 90.

Here’s George Floyd scoring a touchdown in ‘92. What a play. Yates HS game hero. Probably seems like a lifetime ago to Floyd’s family and friends. Now, they’re planning his funeral while protestors march in his name. #georgefloyd #abc13 https://t.co/v7hWULfled pic.twitter.com/S5RLFM1Pwh — Courtney Fischer (@CourtneyABC13) May 27, 2020

Un vecino y compañero de trabajo dijo a FOX 9 que Floyd fue detenido en otras ocasiones por la policía, pero que nunca opuso resistencia.

“No era una mala persona, no sé que realmente pudo pasar”, dijo el hombre, quien añadió que Floyd murió cerca de la residencia de su novia Shawanda Hill.

De acuerdo con el New York Times, Floyd se mudó a Minneapolis hace cerca de cinco años. Su jefe del Conga Latin Bistro también era su casero.

“Nadie tenía algo malo que decir sobre él”, dijo al Times Jovanni Thunstrom, dueño del restaurante. “Estamos conmovidos por su muerte. Nunca provocó una pelea o era rudo con la gente”.

Floyd había podido pagar su alquiler a Thunstrom pese a que había perdido el trabajo debido al cierre del Conga.

El cuerpo de Floyd sería trasladado a Houston para sus exequias.