Jomari Goyso, talento de Univision, critica el look de Ivanka Trump

La hija del presidente Donald Trump fue captada por los paparazzi en Washington

Jomari Goyso compartió en Instagram el look con el que la hija del presidente Donald Trump ha salido a la calle. En donde destaca la belleza de su vestido, pero es enfático al decir que lo único que no concuerda con todo su atuendo es la mascarilla que llevó a juego.

Según apreció el crítico español, todo el look de Ivanka Trump podría haberse visto mejor si la mascarilla hubiese sido del todo blanca y lisa.

Jomari ha sido muy claro al asegurar que no está criticando el hecho de que Ivanka Trump haya usado un cubre bocas, sino que destacó que éste no combinaba o armonizaba con todo su conjunto.

“Ivanka Trump es una de las primeras fotografiada caminando en las calles en el “nuevo normal” con este vestido que combinó con estas cubre bocas. Muy buena intención, pero no le funcionó estéticamente (Ósea, que no estoy criticando que se puso cubre boca si no que no combinaba. Le hubiera quedado mejor una de color blanco lisa)”, explicó el famoso conductor del programa Sal y Pimienta.