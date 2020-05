Ayuntamiento pide apurar ley para expandir restaurantes a aceras y calles, tema clave en reapertura de Nueva York

El Concejo Municipal de NYC presentó ayer una nueva legislación que requiere que la ciudad defina desde ya un plan para abrir espacios al aire libre que los restaurantes y bares puedan usar durante la virtual recuperación tras la pandemia de coronavirus, en los cinco distritos.

“Nueva York no será Nueva York si no tenemos restaurantes y bares y un paisaje urbano animado”, dijo ayer el orador Corey Johnson, durante una conferencia de prensa virtual para anunciar el proyecto de ley.

Johnson explicó que la ley crearía un proceso de autorización temporal, rápido y simple para que estos establecimientos vitales “puedan volver al negocio”.

El proyecto de ley requiere que el Departamento de Transporte (DOT) identifique espacios abiertos alrededor de la ciudad, incluidas aceras, estacionamientos, calles y plazas, donde sería apropiado comer al aire libre y al mismo tiempo proteger a los peatones, ciclistas y conductores.

El Departamento de Salud necesitará también crear pautas de seguridad para que los establecimientos puedan seguir los protocolos de distanciamiento y sanidad, que sean seguros para trabajadores y comensales.

Los restaurantes y bares que aún no tienen permisos de acera podrían enviar solicitudes a la ciudad para operar en uno de esos lugares designados. También podrían operar en espacios de propiedad privada, como estacionamientos, siempre que tengan licencia para ello.

La legislación expiraría el 31 de octubre de este año o antes, si se levantan los requisitos de distanciamiento social.

“Ésta es la inyección en el brazo que necesitamos”, dijo Melba Wilson, presidente de NYC Hospitality Alliance. “Si los restaurantes no pueden reabrir, las comunidades no pueden reabrir… esto traerá empleos a nuestra comunidad”, reseñó el portal Gothamist.

“No podemos esperar hasta que ya estemos en la fase uno o dos. Ya deberíamos tener reuniones interinstitucionales ahora (…) para que se puedan resolver los problemas”, agregó Johnson.

