90% cae consumo en restaurantes de Nueva York por servicio limitado en cuarentena: 40% pérdida en impuestos

Con el servicio limitado a entregas y “comida para llevar” y la escasez de turistas, eventos y reuniones de negocios, el gasto en restaurantes disminuyó más del 90% a fines de marzo, en comparación con el mismo período del año pasado, informó la alcaldía de NYC al publicar el último presupuesto financiero ejecutivo de la ciudad.

El panorama económico de Nueva York en medio de la pandemia es sombrío y muchos restaurantes y bares simplemente han optado por el cierre temporal y hasta definitivo, destacó el portal Eater NY.

La fuerte caída en el gasto en restaurantes y bares tendrá ramificaciones duraderas en la economía local y en el desempleo.

El resumen del presupuesto de la alcaldía estima que la ciudad pierda su recaudación de impuestos de ventas proyectada en el cuarto trimestre de 2020 en más del 40%, en parte debido a la fuerte disminución en el dinero gastado en estos locales públicos.

Esa caída equivale a más de $1 mil millones de dólares perdidos en ingresos para el año fiscal actual, según el resumen del presupuesto.

NYC generalmente recauda un impuesto a las ventas del 8.875% sobre cualquier comida o bebida que se consuma en restaurantes y bares.

El alcalde Bill de Blasio dijo en una conferencia de prensa ayer que la ciudad espera capear una pérdida general de ingresos tributarios de alrededor de $7.4 mil millones de dólares durante el año fiscal actual y el próximo.

Por ello pidió al mandatario Donald Trump que dirija la ayuda federal para cubrir esas pérdidas, “dólar por dólar”. Cuando se aprobó el proyecto de ley federal de estímulo de $2.2 billones de dólares a fines de marzo, Nueva York recibió $1.4 mil millones de esos fondos en ayuda directa.

Los restaurantes aún no han visto ayuda a gran escala dirigida específicamente a la industria; en comparación, las aerolíneas comerciales recibieron un paquete de rescate federal de $25 mil millones de dólares esta semana.

En comparación, la industria del transporte aéreo empleó a poco más de 500 mil personas en febrero de 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), muchos menos que los 12.2 millones de empleos que generan los servicios de alimentos y bares en todo EEUU.

El fondo federal de $349 mil millones de dólares establecido para distribuir préstamos muy necesarios a las pequeñas empresas, incluidos los restaurantes, se quedó sin dinero menos de dos semanas después de su establecimiento.

En todo el estado de Nueva York, los restaurantes contribuyeron con $51.6 mil millones de dólares en ventas totales en 2018, según la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA).

