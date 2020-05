¿Es posible medir qué equipo tiene la afición más apasionada de los deportes? Forbes lo hizo

La publicación utilizó indicadores como rating de TV, redes sociales y venta de mercancías de 123 franquicias profesionales de Norteamérica

¿Qué equipo profesional de los deportes tiene la mejor afición? Esta pregunta ha provocado innumerables discusiones de los propios fans y también entre expertos. Y ahora Forbes ha llegado a una respuesta.

La publicación especializada en negocios analizó 123 franquicias deportivas profesionales en Estados Unidos y Canadá pertenecientes a NFL, NBA, MLB y NHL, para determinar las 10 con las aficiones “más apasionadas”, y lo hizo con un detallado análisis estadístico tomando en cuenta diversos indicadores cuantificables como rating de televisión de los juegos en cada mercado o venta local de mercancías.

Y este resultó ser el “top 10” de Forbes en 2020. Por cierto, Dallas Cowboys, New York Yankees, Los Angeles Lakers o Chicago Cubs no figuraron:

10. Boston Red Sox (MLB)

El equipo de la gran tradición, con el estadio más antiguo de las Ligas Mayores (Fenway Park, 1912), siempre juega sus partidos en una atmósfera inconfundible y mágica. La lealtad de esta afición siempre estuvo fuera de duda, considerando que tardaron 86 años en romper la “Maldición del Bambino” hasta ganar la Serie Mundial de 2004. Los Red Sox tienen 7.3 millones de seguidores en redes sociales, pero ya no es el equipo No. 1 del área de Boston.

9 Pittsburgh Penguins (NHL)

El equipo de hockey sobre hielo ha tenido en su historia a dos de los más grandes jugadores: Mario Lemieux y Sidney Crosby, y eso les ha permitido ganar campeonatos y popularidad. Su casa, la Arena PPG Paints, ha agotado sus boletos en todos sus 12 años de existencia. Pittsburgh tiene una poblacion de 300,000 habitantes, pero los Penguins cuentan con 3.9 millones de seguidores en redes sociales.

8 Oklahoma City Thunder (NBA)

Esta es una sorpresa en la lista considerando que hay múltiples franquicias de la NBA famosas por sus bases de aficionados como San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y New York Knicks. Pero en Oklahoma City los aficionados han demostrado una lealtad absoluta ilustrada cuando aparecen todos ellos sin excepción con playeras del mismo color, un mosaico imposible de imaginar en muchas ciudades de la liga. Gracias a Kevin Durant y Russell Westbrook, que hoy juegan en otros equipos, el Thunder tiene 9.8 millones de seguidores en redes sociales.

7. Golden State Warriors (NBA)

Este es el mejor ejemplo de que los campeonatos ganan aficiones y cambian ciudades. Los Warriors sumaron tres campeonatos de la NBA en las pasadas cinco temporadas y se convirtieron en una franquicia global con 18.1 millones de seguidores en redes sociales, que incluso ahora juega en una nueva y moderna arena en San Francisco. El público vibraba en la vieja arena de Oakland cuando Stephen Curry y Klay Thompson se preparaban para lanzar cada triple, creando un ambiente eléctrico.

6 Seattle Seahawks (NFL)

Los aficionados del Noroeste de Estados Unidos tienen una reputación bien ganada en los deportes: los llenos de los Blazers de Portland, la invención de “la ola” en las tribunas y la extraordinaria popularidad del fútbol son ejemplos. Pero ningún club representa mejor esa pasión que los Seahawks, con la afición históricamente más ruidosa de la NFL, la cual se hace llamar “el Jugador No. 12” y que son un dolor de cabeza para los equipos visitantes. Los Seahawks tienen 6.3 millones de seguidores en redes sociales y siempre llenan su estadio con aforo para 68,990 espectadores.

5 Philadelphia Eagles (NFL)

Como apunta Forbes, la afición de los Eagles es tan particular que dos grandes películas de Hollywood (Invincible, 2006; Silver Lining Playbook, 2012) han tenido a fans de este equipo como protagonistas. Aunque no necesariamente son los aficionados con mejor reputación, al contrario; pero siempre se hacen sentir y por ejemplo cuando el equipo llegó al Super Bowl LII, borraron en el estadio de Minneapolis a los fans de los New England Patriots. Los Eagles tienen 6.6 millones de seguidores en redes sociales y su estadio Lincoln Field siempre cuenta con sus 69,783 asientos ocupados.

4 Pittsburgh Steelers (NFL)

Dos palabras lo dicen todo: “Toallas Terribles”. Los aficionados de los Steelers introdujeron a los deportes -por idea de uno de sus cronistas- la práctica de agitar toallas en los graderíos y hoy todos los equipos lo hacen de vez en cuando; ellos lo hacen siempre, pintando de oro y amarillo el estadio Heinz Field de Pittsburgh o cualquier otro, porque estos fans aparecen en todo el país o incluso en el extranjero. El equipo acerero, ganador de seis Super Bowls, tiene 9.8 millones de seguidores en redes sociales y encontrar asientos vacíos en su casa de 62,237 espectadores es algo que no ha existido por décadas.

3 New Orleans Saints (NFL)

Uno puede imaginar que si la afición de los Saints aparece por delante de la de los Steelers se debe a que en el área de Nueva Orleáns ellos tienen menos competencia para conquistar los corazones de casi todos los residentes. Pero la realidad es que esta afición es un ejemplo de increíble nobleza, pues el equipo fue por incontables años el hazmerreír de la NFL y ellos nunca dejaron de llegar al Superdome y poblar sus asientos, que hoy son 73,082. Por jugar en un domo, el ruido en los juegos de los Saints es el mayor que existe hoy en día en todos los deportes profesionales. Hay 5.4 millones de seguidores del equipo en redes sociales.

2 New England Patriots (NFL)

Nadie hubiera imaginado que los Patriots, un equipo mayormente irrelevante por mucho tiempo, se iba a convertir en el fenómeno de popularidad que ha sido recientemente. Todo empezó cuando un joven Tom Brady entró de relevo como quarterback para llevarlos en 2002 al primero de sus seis triunfos en el Super Bowl. Los fans de los Pats tienen su buen grado de arrogancia y no son considerados del todo los más leales; está por verse si ahora que la gran dinastía podría entrar en declive, su afición se mantendría incondicional en el Gillette Stadium (65,753 espectadores). Pero el asombroso éxito de la franquicia por 20 temporadas simplemente no ha dado lugar a poder observar lo contrario. Los Pats tienen 11.6 millones de seguidores.

1 Green Bay Packers (NFL)

El equipo con la mejor afición de los deportes profesionales en Norteamérica según el análisis de Forbes es el mismo cuyos propietarios son sus aficionados: Green Bay Packers. La franquicia más tradicional de la NFL también es la más colorida, con sus fans portando cabezas de queso y siempre llenando religiosamente el Lambeau Field, estadio que nunca deja de crecer en aforo (77,845 espectadores) ante la demanda de su público. Es conocido que miles y miles de socios del equipo no tienen acceso a boletos, al haber una lista de espera interminable con más de 130,000 nombres (muchos de ellos morirán sin haber podido conseguir entradas) en un caso extraordinario de los deportes. Y quienes sí los tienen, los aprovechan aunque haya que desafiar el clima de tundra propio de la región en el invierno. Los Packers tienen 7.4 millones de seguidores en redes sociales no obstante que Green Bay es una ciudad de apenas 100,000 habitantes.

Forbes explicó que el análisis se realizó basado en ratings locales de televisión, asistencia de público al estadio tomando en cuenta factores como aforo y nivel de demanda de boletos en el mercado secundario; venta de mercancías en cuanto a cantidad de productos vendidos, y alcance de redes sociales tomando en cuento a población total de cada área. Incluso, el estudio se hizo calculando datos de los últimos tres años para matizar resultados coyunturales por fans temporales (“bandwagon” o “villamelones”) y evitar posibles anomalías.