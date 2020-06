“Es tiempo de un cambio”, exigen líderes en respuesta a brutalidad policiaca

No aprueban la violencia, pero dicen es el resultado de años de abandono y del racismo

Tras la violenta ola de protestas y saqueos en las calles de todo el país, como consecuencia de la trágica muerte de George Floyd a manos de un oficial de la Policía Estatal de Minnesota, líderes comunitarios en Los Ángeles esperan que este movimiento dé pie a un cambio que lleve a un mayor respeto para la comunidad afroamerica.

Pero también exigen que haya castigo para los oficiales que abusan y exceden su autoridad policial.

“Las protestas son buenas y se debieron hacer mucho tiempo atrás porque por años las minorías han sido maltratadas por la policía”, dice Juanita Palacios-Simms, hija de padres cubanos y colombianos, fundadora de la International Society of Black Latinos.

“Aunque no apruebo la violencia y el vandalismo, lo entiendo. La gente ya se cansó. Es triste que desde 1968 con Martin Luther King Jr – líder del movimiento por los derechos civiles -, estemos lidiando con los mismos problemas y luchando porque nos traten como seres humanos”.

Y mantiene la esperanza de que toda esta escalada de protestas lleven a un cambio en el país, y a un mayor respeto hacia las minorías.

“El asesinato de Floyd hizo que la olla se derramara porque ya no se puede soportar más racismo. Los líderes tienen que recordar que este país se construyó sobre la sangre y la esclavitud de los afroamericanos”.

Juanita no recordaba una ola de violencia tan grande en Los Ángeles desde la brutal golpiza que le dieron elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a Rodney King en 1991, a partir de que sus agresores fueron absueltos de cargos criminales.

“Se siente terrible”, dice. Sin embargo, está convencida de que no todos los agentes policiacos son malos servidores. “Las manzanas podridas están en todos en los cuerpos policiacos, pero son unos cuantas, como son unos cuantos los que aprovechan las protestas para vandalizar comercios”.

Y pregunta, quiénes son los que están detrás del pillaje. “Esto nos va a costar mucho a la comunidad. Desde las protestas por el caso de Rodney King nos cerraron el supermercado Ralphs en el sur de Los Ángeles, y nunca se volvió a abrir”

Juanita creció en el cruce de las calles 45 y Broadway en Los Ángeles. Tuvo como ejemplo a su madre Belkis Yánez que la enseñó a defenderse y alzar la voz. “Ella fue una madre soltera de cinco hijos que a la misma vez se convirtió en una activista que logró entablar diálogo con la policía en la Estación Newton del LAPD, y consiguió que la llamaran Capitán Belkis”.

Es por eso que confía en que policías y comunidad puedan sentarse a la mesa, a platicar en torno al abuso policiaco, una vez que termine este movimiento de protestas.

“Es momento de un cambio para la gente afroamericana. Se va a llevar tiempo, pero ya hemos comenzado”, dice esta líder afrolatina.

Víctima y defensor

Humberto Guizar, un expandillero quien convertido en abogado ha llevado más de 30 casos de abuso policiaco en su mayoría contra latinos, que resultaron en muerte desde San Diego a San Francisco, cuenta que cuando era joven, a él lo trató de matar la policía.

“Yo rogaba que me dejaran vivir. En vez de reaccionar con humanidad, respondieron con arrogancia como el policía que mató a Floyd. Cuando yo ví el video de su muerte, reviví lo que me pasó a mi y reaccioné con horror. Se me abrieron las heridas emocionales. Estoy sufriendo lo que está pasando”.

Guizar ha llevado casos como el de Jessy Romero, un muchacho de 14 años muerto por la policía en el este de Los Ángeles; o el de Anthony Vargas, quien a sus 21 años fue asesinado por los alguaciles de Los Ángeles.

Considera que las protestas y disturbios están ligados también con la pandemia que ha afectado desproporcionadamente a latinos y afroamericanos, y los ha dejado en el desempleo. En todo el país, ya hay más de 40 millones de desempleados.

“Esta reacción violenta tiene que ver mucho con cómo nos sentimos. Somos los más afectados y los que más hemos sufrido en esta cuarentena. A eso hay que agregarle que la policía nos abusa todo el tiempo”.

El abogado comenta que si él fuera un joven, encerrado en su casa sin poder hacer nada por el coronavirus, al ver que la policía mata a un señor, diría ya es el colmo, y se saldría a protestar contra el atropello.

Guizar revela que hay un movimiento nacional iniciado en el Congreso para tratar de quitarle a los policías la ‘inmunidad calificada’, y poder ganar los casos de brutalidad policiaca. “Ahora bajo la ley, para cualquier cosa que hacen, tienen defensa. Por eso se comportan abusivos”.

Anuncia además que junto con siete abogados de derechos civiles agrupados en la organización Justicex en Los Ángeles, van a defender y sacar de la cárcel sin cobro alguno, a los muchachos que fueron arrestados durante las protestas, y no participaron en destrozos a la propiedad.

“Nos espera una situación económica muy fea. Estas quemazones y destrozos a la propiedad nos van a costar mucho. Es una pérdida muy grande. Los líderes necesitan hacer algo para que la gente ya se calme”.

Por ignorar problemas

El organizador comunitario y activista en Los Ángeles, Carlos Marroquin, dice que por décadas se han ignorado los problemas de las minorías.

“Estas protestas en las calles tienen que ver con el abuso policiaco y los problemas sociales en la comunidad afroamericana. Pero también esto afecta a los latinos. Somos abusados por la policía, el gobierno, las instituciones bancarias y las corporaciones”.

Considera que todo está conectado. “Lo vemos en la cantidad de pobreza que existe en nuestras comunidades. Hemos sido abandonados. El 80% de la gente indigente son latinos y afroamericanos. Claramente se puede ver en el desempleo; y los trabajos que existen, pagan insuficiente”.

Marroquin opina que las protestas son un reflejo del dolor y ansiedad de la gente.

“No estoy de acuerdo con el vandalismo, pero lo entiendo. No tiene que ver con los que están protestando. Son grupos infiltrados que traen otra agenda”.

Dice que la mayoría de los manifestantes son jóvenes que se sienten frustrados especialmente por la pandemia del coronavirus.

“No tienen una esperanza para un futuro; y las protestas son el resultado de que no hemos puesto atención a nuestras comunidades”.

Deploran vandalismo

La presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez, dijo que las protestas a lo largo del país, incluyendo las de Los Ángeles, son acerca del más grande pecado no resuelto, el racismo. “Necesitamos enfocarnos en el cambio a través de protestas pacíficas y apasionadas. Necesitamos destruir el odio, no a nuestras comunidades”.

Al anunciar el toque de queda en la ciudad de Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti, manifestó que siempre protegerá el derecho de los angelinos a que sus voces se escuchen. “Podemos dirigir el movimiento en contra del racismo sin miedo a la violencia o al vandalismo”.

La supervisor Hilda Solís afirmó que por mucho tiempo la comunidad afroamericana ha soportado desigualdades estructurales y racismo institucional. “Honramos su dolor y escuchamos sus reclamos”.

Pero dijo que está preocupada por los numerosos reportes sobre los oportunistas que usan esto para dañar a los negocios locales y a las comunidades.

“Es mucho lo que podemos lograr con protestas no violentas. No permitan que la dignidad de nuestro mensaje se ensombrezca. No podemos dejar que la violencia sea el enemigo del progreso”, señaló.