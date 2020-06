NYC vive otra jornada de caos por protestas por muerte de Floyd con saqueos y cientos de arrestados

Saqueos, autos de policía incendiados, destrucción de propiedades y más de 200 arrestados, esa fue la situación de caos general que vivió la ciudad de Nueva York la pasada noche del domingo. Una vez más, como sucedió el viernes y el sábado, las demostraciones por la muerte del afroamericano George Floyd que comenzaron de manera pacífica en la tarde se tornaron violentas al caer la noche, con enfrentamientos entre miles de manifestantes y oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), que salieron a las calles usando uniformes espaciales antimotines.

El domingo, desde tempranas horas de la tarde, comenzaron a verse a cientos de personas reunirse en los lugares que tradicionalmente han sido los centros de concentraciones para las demostraciones, como Union Square, en Manhattan, y el Barclays Center, en Brookyn. Pero una vez avanzada la tarde y entrada las primeras horas de la noche, pequeñas marchas y manifestaciones empezaron a florecer en distintos puntos de la ciudad, que recorrieron calles de vecindarios como Chelsea y el Greenwich Villas, pasando por Time Square y terminando en SoHo, donde decenas de tiendas lujosas de reconocidas marcas como fueron saqueadas.

Sohos luxury brands have been gutted. Gucci, Channel, Coach are all empty. pic.twitter.com/I8uteT31V1

— Jake Offenhartz (@jangelooff) June 1, 2020