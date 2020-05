VIDEO: NYPD enfrenta severas críticas por aventar camioneta a manifestantes por Floyd

Una camioneta del NYPD fue captada por cámaras avanzando hacia un grupo de manifestantes en Brooklyn el sábado por la tarde durante las protestas por la muerte de George Floyd.

El video muestra cómo el vehículo se abre paso sobre la Avenida Flatbush, cerca de St. Marks Avenue en Prospect Heights, rompiendo la barricada de docenas de manifestantes.

Algunas de las personas caen al suelo gritando por temor a morir arrollados.

El incidente ocurrió poco antes de las 8 p.m., según un video atribuido al usuario de Twitter Pierre Garapon.

El alcalde de Bill de Blasio calificó el incidente de “preocupante”, pero agregó defendió las acciones de policías ante los manifestantes.

“Si esos manifestantes se hubieran alejado y no hubieran creado un intento de rodear ese vehículo, no estaríamos hablando de esta situación”, expresó.

This is how you handle savage terrorists.

The NYPD isn’t having it any longer.

Algunos representantes, como Alexandra Ocasio-Cortez criticaro a los oficiales policiacos, igual que el presidente del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Corey Johnson, quien señaló que esa no era una forma de despresurizar la tensión que se vive por el caso de Floyd.

This is outrageous.

Driving police vehicles into crowds of protestors is not deescalation.

Shoving and beating nonviolent people is not deescalation.

If NYPD's intent is to keep folks safe, this isn't it. pic.twitter.com/HDlnLcdwqH

— NYC Council Speaker Corey Johnson (@NYCSpeakerCoJo) May 31, 2020