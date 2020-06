Buscan a dos mujeres por vandalizar la histórica catedral de San Patricio de Nueva York

La policía de NYPD publicó imágenes de dos jóvenes que están siendo solicitadas como sospechosas de haber profanado la Catedral de San Patricio con graffitis obscenos durante el fin de semana.

La pareja supuestamente estropeó las paredes exteriores de la histórica catedral escribiendo las palabras “F – k f – k”, “BLM” (Black Lives Matter), “NYPDK” y “No justice no peace”, alrededor de las 5:10 p.m. del sábado, cuando en otros puntos de la ciudad y el país escalaban los disturbios raciales por el asesinato de George Floyd. Luego huyeron por East 51st St hacia Madison Avenue.

La histórica iglesia de 1878, cerrada durante la pandemia del coronavirus, reabrió ayer sus puertas sólo para orar, con espacios y horarios limitados.

NYPD describe a los sospechosos como dos jóvenes adultas afroamericanas. Se ofrecen $2,500 de recompensa.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for CRIMINAL MISCHIEF on St. Patrick’s Cathedral E.51 St and 5th Ave #Midtown @NYPDMTN on 5/30/20 @ 5:12 PM💰Reward up to $2500👓Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/ND7RX2YiHi

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 1, 2020