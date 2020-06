De hoy al domingo el toque de queda comenzará a las 8 p.m.; NYPD amplió turnos a 12 horas para enfrentar la emergencia

Anoche los saqueos y destrozos en Nueva York comenzaron antes del crepúsculo, y cuando el anunciado toque de queda comenzó a las 11 p.m. ya las calles eran una zona de guerra, dejando unos 700 detenidos y docenas de comercios saqueados y vitrinas destrozadas.

Para evitar otra situación similar, desde hoy y hasta el domigo el toque de queda comenzará más temprano, a las 8 p.m., anunció anoche mismo en Twitter el alcalde Bill de Blasio, aunque el gobernador Andrew Cuomo fue quien dio la orden inicial de vaciar las calles el lunes de 11 p.m. a 5 a.m.

La hora final, 5 a.m., sigue vigente, de momento.

“Apoyamos la protesta pacífica en esta ciudad, pero ahora es el momento de irse a casa. Algunas personas salen esta noche no para protestar sino para destruir propiedades y lastimar a otros, y esas personas están siendo arrestadas. Sus acciones son inaceptables y no las permitiremos en nuestra ciudad”, dijo De Blasio anoche.

Ya antes de que se anunciara que el toque de queda comenzaría hoy más temprano, NYPD había ampliado a 12 horas los turnos de sus oficiales en respuesta al “tiempo de guerra”, destacó New York Post.

Según el cronograma anunciado temprano ayer un memorando interno, desde hoy martes algunos policías están trabajando de 5 a.m. a 5 p.m. y otros a la inversa.

La orden es una señal de que NYPD necesita a “todos y cada uno”, y es “una medida reservada para catástrofes en toda la ciudad”, comentó una fuente policial anónima.

No está claro si las nuevas regulaciones tienen una fecha límite o si algún oficial estará exento de ellas.

El toque de queda genera además el cierre más temprano de los supermercados, incluyendo muchas bogedas que operan 24 horas en vecindarios populares. Las únicas excepciones para estar en la calle son los llamados trabajadores esenciales de los sectores salud, transporte público, bomberos, prensa y seguridad.

Adicionalmente, el Metro mantiene su cierre habitual de la pandemia de 1 a 5 a.m; y los buses se mantienen activos las 24 horas para atender a los “trabajadores esenciales”, aunque con menos frecuencia en las noches, informó MTA ayer.

We will continue to run service for essential workers during the curfew. @NYCTSubway will continue to close from 1:00am – 5:00am for intensive disinfecting and cleaning. @NYCTBus will continue running all night.

These protests have power and meaning. But as the night wears on we are seeing groups use them to incite violence and destroy property.

Our first priority is keeping people safe, so I’m extending the curfew to Tuesday. It will begin at 8pm.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2020