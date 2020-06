Manifestantes de NYC quedan atrapados en el puente de Manhattan. La policía espera a los dos lados

El neoyorquino puente de Manhattan se llenó de manifestantes que quedaron atrapados, ya que la policía de la ciudad los esperaba en ambos finales.

Las personas que están sobre el puente se separaron de un grupo más grande con el que habían protestado en Brooklyn, según cuenta CNN. La escisión trató llegar a Manhattan a través del puente pero quedaron detenidos una vez que el toque de queda había entrado en vigor.

Algunos tratan ahora de regresar a Brooklyn, pero hay varios agentes de policía esperando al otro lado y es posible que no puedan conseguir su objetivo. Algunos de los policías portan los lazos blancos que normalmente usan para detener a los manifestantes, según narra la citada cadena.

El corresponsal de CNN Jason Carroll prevé que la multitud se encontrará con los agentes, “independientemente de lo que decidan hacer”. “Se encontrarán con una gran cantidad de agentes que están aquí en las calles esta noche”, añadió el periodista, que consideró que las autoridades están preparadas para hacer llamadas.

Las cámaras de NBC muestran cómo los manifestantes se dirigen a una de las salidas del puente, donde la policía espera.

Protestors are currently trapped on the Manhattan Bridge. NYPD will not let them off on either end.

We have seen how violent the police are willing to be with protestors, without provocation. All eyes on this bridge. https://t.co/Iz9Hqiz1Bj

— Sophie Ellman-Golan (@EgSophie) June 3, 2020