Trump dice que es el mejor presidente para afroamericanos desde Abraham Lincoln

Donald Trump comparó su presidencia con la de uno de los hombres más icónicos de la democracia estadounidense: Abraham Lincoln.

El presidente escribió al respecto en Twitter, en un intento por desprenderse de las acusaciones de racismo que recaen sobre su figura desde que comenzaron las protestas por la muerte de George Floyd.

“Mi gobierno ha hecho más por la Comunidad Negra que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln”, escribió Trump. “Aprobamos las Zonas de Oportunidad con el senador Tim Scott, garantizamos fondos para universidades negras, School Choice, aprobamos una reforma a la Justicia Criminal, tenemos las tasas más bajas de desempleo, pobreza y crimen de afroamericanos en la historia”.

My Admin has done more for the Black Community than any President since Abraham Lincoln. Passed Opportunity Zones with @SenatorTimScott, guaranteed funding for HBCU’s, School Choice, passed Criminal Justice Reform, lowest Black unemployment, poverty, and crime rates in history…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020