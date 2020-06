Trump es un cobarde que se esconde en el sótano de la Casa Blanca: Gregg Popovich

El entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, arremetió contra el presidente Donald Trump y sin recato compartió su sentir respecto a la crisis social que se vive en los Estados Unidos, la cual ha sido detonada por la reciente muerte del George Floyd, el ciudadano afroamericano víctima del abuso policial en la ciudad de Minneapolis.

En declaraciones hechas al periodista Dave Zirin, del portal The Nation, el multigalardonado estratega de la NBA no se reprimió en asegurar que el mandatario estadounidense ha mostrado cinismo y cobardía al momento de enfrentar las manifestaciones y protestas por el tema de Floyd.

“Si Trump tuviera un cerebro, aunque fuera 99 por ciento cínico, saldría y diría algo para unificar, pero a él no le importa unir a la gente, incluso ahora. Así de trastornado está, todo se trata de él, de lo que le beneficia personalmente, nunca se trata del bien mayor y eso es todo lo que siempre ha sido”, aseguró Popovich en la entrevista.

