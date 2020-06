Asteroide del tamaño de un estadio se aproxima a la Tierra

La NASA vigila el movimiento de un asteroide que se aproxima a la Tierra.

El asteroide 2002 NN4 pasaría cerca del planeta el próximo 6 de julio. Los científicos siguen su recorrido pese a que no hay riesgo de impacto. El astro pasaría a 3,160,000 millas de distancia.

De acuerdo con la información, el 2002 NN4 mide 1,100 pies, lo que representa el tamaño de un estadio de fútbol.

According to the NEO Close Approach data table, the asteroid 2002 NN4 will make its closest approach to Earth on June 6, at 3:20AM UTC. At its closest, the asteroid will reach a distance of 0.034 AU, or 5.09 million kilometres.

— The Guwahati Post (@guwahatipost) June 3, 2020