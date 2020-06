Los líderes de nuestro país no escuchan: Dave Roberts

A más de una semana de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a consecuencia del abuso de un oficial de policía en la ciudad de Minneapolis, cada vez son más las personalidades del mundo del deporte que salen a dar la cara y a manifestar su sentir públicamente.

En esta ocasión le tocó el turno al manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, quien lanzó un mensaje a los dirigentes de los Estados Unidos y habló del rezago histórico que tiene el país con los derechos civiles de la comunidad afroamericana.

In wake of George Floyd's death, Dodgers manager Dave Roberts blamed U.S. leaders for not doing enough when it comes to stopping racism. https://t.co/vcSNd6yeXz

— Los Angeles Times (@latimes) June 3, 2020