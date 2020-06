VIDEO: Spider-Man escaló puente de Nueva York durante las protestas por la muerte de George Floyd

Cientos de manifestantes que intentaban anoche cruzar el “Manhattan Bridge” tuvieron un aliado poco probable: el propio Spider-Man.

Los aplausos estallaron el martes por la noche cuando alguien vestido con el atuendo ajustado del superhéroe arácnido comenzó a subir una sección baja del puente entre Brooklyn y Manhattan, según un video que se popularizó en las redes sociales.

“Te metes con uno de nosotros, te metes con todos nosotros”, gritó alguien de la multitud, citando una frase del “Hombre Araña” de 2002.

Además de escalar, Spider-Man saludó a las masas mientras se encaramaba en una repisa del puente, desde donde posó para cientos de cámaras.

Su aparición se produjo cuando cientos de personas fueron bloqueadas para ingresar a Manhattan por una fuerte presencia policial en el puente.

A huge development at the Manhattan Bridge protest right now pic.twitter.com/rCH0GLDgEe

— Anya Volz (@AnyaVolz) June 3, 2020