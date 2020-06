Dos policías baleados y otro acuchillado en el cuello en un mismo incidente en Nueva York; FBI investiga el caso

Dos policías fueron baleados y un tercero resultó apuñalado en una confrontación con un sospechoso en Brooklyn anoche, confirmó un funcionario de NYPD.

La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI se ha unido a la investigación sobre el apuñalamiento y los posteriores balazos, detalló New York Post.

El combate cuerpo a cuerpo se desarrolló cuando un sospechoso se acercó a un policía en Church Av cerca de Flatbush Av alrededor de las 11:45 p.m. y lo apuñaló en el cuello, dijo una fuente policial.

Varios policías respondieron a la escena y uno de ellos sacó su arma de fuego. El oficial y el sospechoso lucharon por la pistola, que se disparó golpeando a un oficial en la mano y a otro en el brazo.

Otro sargento respondió a la escena y disparó contra el sospechoso.

Las autoridades dijeron que los agentes de policía fueron trasladados de urgencia al Kings County Hospital en condición estable.

El sospechoso no identificado es un joven blanco de 20 años. Fue detenido en el lugar y recluido en estado crítico.

La policía estaba investigando si el incidente comenzó como un ataque no provocado contra los oficiales. No está claro si el hecho tiene relación con los recientes disturbios en la ciudad.

El alcalde Bill de Blasio se trasladó al hospital anoche en Brooklyn, dijo una portavoz.

NEW: @NYPDDetectives release photo of the knife used in the attack on an NYPD officer. pic.twitter.com/a8vLpGqmfn

— Myles N. Miller (@MylesMill) June 4, 2020