Los Ángeles Dodgers usan su estadio para rendirle homenaje a George Floyd

Tras el asesinato de George Floyd, el mundo del deporte se ha solidarizado y mostrado su apoyo no solo en contra de este terrible suceso, sino en contra de la violencia racial.

La noche del miércoles, los Dodgers de Los Ángeles le rindieron un homenaje a George Floyd al encender las luces de su estadio y dejarlas así durante 8 minutos y 46 segundos, el mismo lapso de tiempo en que un policía de Minneapolis colocó su rodilla sobre el cuello de Floyd, ocasionando su muerte.

WATCH LIVE: The Dodger Stadium lights were on for 8 minutes and 46 seconds in recognition of #GeorgeFloyd tonight. https://t.co/mKA59506vV pic.twitter.com/WnwyMDEdIr

— NBC Los Angeles (@NBCLA) June 4, 2020