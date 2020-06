Policía hace el ridículo por comparación con McDonald’s al hablar con manifestantes

Pensar antes que hablar…especialmente durante momentos de crisis por tensiones sociales y si se labora como policía.

Un video publicado en Tik Tok muestra a un vocero de la Policía de Northampton, Massachusetts, con un megáfono mientras se dirige a una multitud que protestaba por la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis.

El uniformado al parecer se disponía a explicar que la Policía servía a la comunidad, y que no se podía juzgar a todos los agentes por las malas acciones de unos cuantos.

El problema es que eligió la peor metáfora.

“Una mala hamburguesa en McDonald’s no hace que todo McDonald’s sea malo”, dijo el Policía.

Los abucheos cayeron de inmediato. “¿Eso qué quiere decir?”, se oye gritar a uno de los presentes.

Usuarios en Twitter intentaron comprender las palabras del Policía.

“Jaja, parece que creyó que dijo algo importante”, escribió @chetporter.

Otra persona cree que el Policía usó McDonald’s como referente de la comunidad negra por tratarse de comida barata.

— cole hersch (@ColesTwitt3r) June 4, 2020