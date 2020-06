Video del incómodo día que a Adamari López se le juntaron dos ex novios en ‘Un nuevo día’

Pusieron a la chaparrita consentida en aprietos

Adamari López es una de las presentadoras más queridas de “Un nuevo día” gracias a su personalidad. Las mañanas de Telemundo siempre son amenas y llenas de risa cuando la “chaparrita consentida” está en el matutino.

Pero una de tantas mañanas que realizó el programa, ha de haber vivido un momento mega incómodo ya que se le juntaron dos de sus exes. Fue el 4 de abril del 2019 cuando Luis Fonsi apareció en el matinal para promocionar su incursión en “La Voz” de la misma cadena.

Todos sabemos la historia de amor entre López y Fonsi y ese día fue muy comentado. Después de que quebraron, los dos ya tienen nuevas parejas y familias, pero eso no le quitó lo incómodo de ver a un ex, y en este caso, un ex esposo.

Los fans notaron que había nervios y tensión entre López y Fonsi. A pesar de que López hizo todo lo posible por mantener la calma, era obvio que había cierta tensión por la manera en la que hablaba y le hacía preguntas a Fonsi, y así fue como lo percibieron los fanáticos. Hay unos que hasta notaron que Fonsi casi no miraba a López cuando hablaba.

De lo que muchos no se acuerdan es que López fue también novia de Marco Antonio Regil, que en ese entonces era uno de los conductores del programa. La pareja mantuvo una corta relación cuando López estaba en México y realizaba la telenovela “Camila” al lado de Eduardo Capetillo. Los celos al ver a López besar a Capetillo se apoderaron de Regil y terminaron su noviazgo.

En el mismo día que Fonsi fue al estudio de “Un nuevo día”, López estuvo sentada en medio de sus dos exes. ¡Mira el reencuentro aquí!