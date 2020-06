Así comenzó en Nueva York el regreso a la normalidad

Con la reapertura de negocios en la Fase 1, entre 200,000 y 400,000 personas volverán a trabajar

Tras meses de cierre, la ciudad de Nueva York comenzó su proceso de reapertura económica este lunes. Para comenzar con ello, la ciudad ha tenido que cumplir con los siete puntos relacionados con la salud establecidos en el plan de de cuatro fases del gobernador Andrew Cuomo, llamado “NY Forward”.

Eso significa que NYC ha reducido la tasa de nuevas hospitalizaciones a al menos dos por cada 100,000 habitantes por día o 170 por jornada; la tasa de desocupación en camas de hospital; la tasa de vacantes en camas de cuidados intensivos; y tiene al menos 30 rastreadores de contactos por cada 100,000 residentes, entre otras mejoras. La ciudad ha contratado al menos a 1,700 “contact tracers”, que darán seguimiento a personas que han estado expuestas al virus del COVID-19.

¿Qué actividades reiniciaron?

En esta fase de reapertura retoman sus actividades los trabajadores de la construcción, empresas mayoristas, de manufacturas, agrícolas y tiendas minoristas, siempre y cuando cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos.

Salones de belleza y barberías, gimnasios y restaurantes (en su mayoría al aire libre) no abrirán hasta la Fase 2, que probablemente inicie en julio.

Las tiendas minoristas sólo podrán transacciones rápidas con contacto limitado. Es decir, la compra se hace en línea o por teléfono y el cliente sólo pasa a recoger su producto.

¿Qué tipo de establecimientos pueden realizar estas operaciones?

Tiendas de ropa

Tiendas de electrónica y electrodomésticos

Compras electrónicas y casas de pedido por correo

Tiendas de muebles y artículos para el hogar

Floristas

Tiendas de mercancía general

Tiendas de salud y cuidado personal

Joyerías, equipaje y artículos de cuero

Tiendas de jardinería

Suministros de oficina, papelería y tiendas de regalos

Tiendas de artículos usados

Zapaterías

Tiendas de artículos deportivos, entretenimiento, instrumentos musicales y librerías

Otros minoristas de artículos diversos

Cada negocio tiene que seguir los protocolos de seguridad dictaminados por el estado de Nueva York, de lo contrario podrían ser multados.

The four phases of NY's reopening.

NYC will enter Phase 1 tomorrow. pic.twitter.com/yrD2Ev87oq — Mee Seong Im (@MeeSeongIm_Math) June 7, 2020

En la Fase 1 los establecimientos deben reducir la ocupación a menos del 50 por ciento y mantener espacios confinados solo para una persona (una persona a la vez en ascensores y detrás de las cajas registradoras); mantener a los empleados a seis pies de distancia entre ellos; limitar las reuniones en persona y hacerlas en un área bien ventilada con distanciamiento social; proporcionar equipo de protección para los empleados (mascarillas cubrebocas); revisar el estado de salud de los empleados todos los días; trabajo de limpieza constante y recordar, con letreros,la importancia de mantener la sana distancia.

Los clientes también deben usar de manera obligatoria una máscarilla, de acuerdo a una nueva orden ejecutiva de Cuomo que permite a las empresas negar la entrada a quienes no las porten.

Con la reapertura de negocios en la Fase 1, entre 200,000 y 400,000 personas volverán a trabajar de inmediato, dijo el alcalde Bill de Blasio hace unas semanas.

“(Estas empresas) fueron elegidas porque en ellas puede haber una separación física. Son muchos los empleados que regresan al trabajo y queremos enfatizar la seguridad en todo momento. No regresaremos a algo que solíamos pensar como normal, no es como apretar un interruptor y todo está donde estaba anteriormente. Tenemos que asegurarnos de que el virus esté bajo control. Hemos recorrido un largo camino, y no vamos a destruirlo ahora”, expresó De Blasio.

¿Cómo se hará que las empresas sigan las reglas?

El Departamento de Edificios, el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajado y el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas comenzarán a capacitar a los dueños de negocios entregarán guías con las nuevas regulaciones y también comenzará a funcionar la “restart hotline” la próxima semana. También se enviarán inspectores para ayudar a solucionar cualquier problema que surja a medida que las empresas vuelvan a abrir ; se entregarán citaciones solo en circunstancias especiales o por infracciones reiteradas.

¿Volverá a funcionar el metro?

La MTA (Metropolitan Transportation Authority) anunció que a partir de este lunes reinició el servicio completo, con limpieza frecuente de las instalaciones, el uso obligatorio de mascarillas y señalizaciones para mantener la sana distancia.

Los dispensadores de desinfectante para manos y las máquinas expendedoras de equipo de protección personal también estarán en las estaciones.

Mantener los seis pies de distancia entre los pasajeros puede no ser posible, pero sí reducir la cantidad de usuarios. La MTA hizo énfasis que durante la Fase 1 el servicio de metro y autobús es para trabajadores y viajes esenciales. Además, brindará información en tiempo real sobre qué tan abarrotado están los autobuses y lo trenes para que los usuarios decidan si abordan o no.

La MTA desplegará a 3,000 voluntarios de 5 a.m. a 8 p.m. durante la primera semana de la Fase 1, y durante las horas pico de la mañana y la tarde en las semanas siguientes, para repartir mascarillas y desinfectante para aquellos usuarios que no los lleven consigo.